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HITNA NIJE MOGLA NIŠTA /

Ogromna tragedija u Velikoj Gorici: Učenik se krafnama ugušio u školi

Ogromna tragedija u Velikoj Gorici: Učenik se krafnama ugušio u školi
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Foto: Net.hr

Na teren su izašli pripadnici Hitne pomoći koji ga nažalost nisu mogli spasiti

8.6.2026.
17:13
Dunja StankovićIvana Ivanda Rožić
Net.hr
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Učenik jedne osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se tijekom jela u ponedjeljak, potvrdio je izvor upoznat s tragedijom za RTL Danas. 

Riječ je o dječaku od devet godina koji ide u drugi razred i koji je, navodno, kako neslužbeno doznajemo usta istovremeno stavio dvije krafne.

Na teren su izašli pripadnici Hitne pomoći koji ga nažalost nisu mogli spasiti. 

Šef Hitne priznao je da u svojoj dugoj karijeri nije vidio tako nešto, dodao je izvor. 

Kontaktirali smo školu za više detalja o tragediji, no do objave ovog teksta nismo dobili odgovor. 

Velika GoricaTragedijaCrna KronikaHitna PomoćUgušitiDijeteGušenje Djeteta
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