Kako je ordinirala četvorka u Velikoj Gorici: 'Spalio sam ti jednu zgradu i nisam gotov'

Novi detalji izlaze na vidjelo u slučaju iznude 63-godišnjeg poduzetnika iz Velike Gorice, iza koje prema sumnjama istražitelja stoji četvero mlađih punoljetnika. Osumnjičeni su od poduzetnika tražili čak sedam milijuna eura, a nakon što je odbio njihove zahtjeve, zapalili su dva njegova luksuzna automobila marke Lamborghini.

Kada su im istražitelji pokucali na vrata, četvero osumnjičenih pokušalo je pobjeći spuštajući se plahtama s drugog kata zgrade. No, bijeg nije dugo trajao. Policija ih je ubrzo pronašla i rekonstruirala cijeli slučaj.

Prema dosadašnjim saznanjima, ucjene su počele prije desetak dana. Osumnjičeni su kupili mobitel s prepaid karticom te poduzetniku poslali poruku u kojoj su tražili uplatu sedam milijuna eura u kriptovaluti Bitcoin. "Pošalji 7 milijuna eura u BTC na kripto adresu...", stajalo je u poruci.

Poduzetnik Marijan Kulaš odmah je sve prijavio policiji. "Iznuda, čista iznuda. Tražili su sedam milijuna eura da im uplatim na njihov kripto račun. Naravno da im ne bih uplatio ni lipe jer ne želim popuštati ljudima koji se bave iznudom. Nisam očekivao da će ovo napraviti", rekao je za RTL Danas.

'Od njezina oca sam kupio projekt za dvije zgrade'

Kulaš poznaje jednu od osumnjičenih, 23-godišnju djevojku koju istražitelji smatraju organizatoricom cijelog plana. „Gospodičnu Angelinu znam jer sam od njezina oca kupio projekt za dvije zgrade. Tako smo se upoznali“, kazao je.

Na pitanje o motivu ucjene odgovara: „Zato što misli živjeti i raditi bez rada. Ja drugo objašnjenje nemam.“

Nakon što nisu uspjeli dobiti novac, osumnjičeni su, prema sumnjama policije i tužiteljstva, tijekom noći došli do zgrade koju je Kulaš gradio. Ondje su benzinom polili dva njegova Lamborghinija i zapalili ih.

Nakon požara poslali su novu prijeteću poruku: "Spalio sam ti jednu zgradu i nisam gotov. Slijede ostala gradilišta i lokali. Ako se nastaviš igrati Boga, gorit će Pantovčak i ti s njim. Prije pare, manje štete."

U trenutku požara Kulaš se nalazio upravo u toj zgradi, kod svoje kćeri. „Susjed mi je pozvonio i rekao da gori Lambo. Sišao sam dolje, već ga je zahvatila velika vatra. Drugoga još nije. Htio sam ga izvući, ali prvi je eksplodirao i više nije bilo mogućnosti. Dalje se tragedija vidi“, ispričao je.

Prema sumnjama policije i državnog odvjetništva, na čelu skupine bila je 23-godišnjakinja koja je osmislila i organizirala cijelu akciju. Tijekom ispitivanja branila se šutnjom. Od četvero osumnjičenih obranu je iznosio samo posljednje ispitanik. Najmlađi član skupine ima 19 godina.

Njegov odvjetnik Juraj Krsnik najavio je žalbu na određivanje istražnog zatvora.

"Tražit ćemo da vanraspravno vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici odluči da se mom branjeniku odredi istražni zatvor u domu, s obzirom na to da je mlađi punoljetnik, nikada nije osuđivan i redovito završava školovanje. Smatramo da je istražni zatvor pretjerana mjera", rekao je Krsnik.

Šteta veća od milijun eura

Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kallay Blažeković istaknula je da se radi o mladim osobama koje dosad nisu bile kazneno osuđivane.

"Terete se za kazneno djelo iznude u pokušaju te općeopasnu radnju odnosno dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom, pri čemu je nastala šteta velikih razmjera", rekla je.

Prema procjenama, ukupna šteta prelazi milijun eura. Kulaš je poručio kako će sanirati štetu svim oštećenim stanarima, dok će vlastitu štetu najvjerojatnije potraživati sudskim putem.

"Drago mi je da je policija poslala jasnu poruku da kriminalu u Hrvatskoj nema mjesta. Nekad se možda moglo dogoditi da nešto ostane nekažnjeno, ali danas policija ima sve alate za otkrivanje počinitelja. Ja ću se svim zakonskim sredstvima potruditi da odgovaraju za ono što su učinili i da zapamte da je riječ o ucjeni i napadu na ljude koji su mirno spavali i nikome nisu učinili ništa nažao", poručio je.

I dok je glavna protagonistica stigla na sud u majici s likom Tonyja Montane iz filma Scarface, suosumnjičeni, koji je inače zbog pada s balkona tijekom bijega završio s nogom u gipsu i štakom u ruci - ima i dvije tetovaže - bodež na desnoj nozi i nacistički simbol na ruci. Za ova kaznena djela sada im prijeti višegodišnji zatvor.