Ovako je pobjegla banda koja je zapalila Lamborghinije! Poduzetnik: 'Potrudit ću se da budu što dulje u zatvoru'

"Spalio sam ti jednu zgradu i nisam gotov. Slijede ostala gradilišta i lokali. Ako se nastaviš igrati Boga, gorit će i Pantovčak i ti s njim. Prije pare, manje štete. Šalji 7 miliona eura u bitcoinima na kripto adresu. Prva zgrada i Lambo su samo zagrijavanje. Naplatit ću se svakako, ti biraš", jedna je od poruka koju je velikogorički poduzetnik primio nakon što su prošli petak usred noći izgorjela njegova dva luksuzna Lamorghinija, piše Jutarnji. Vatra je zahvatila još dva Mercedesa, Nissan te BMW, ali i velik dio zgrade u kojoj živi devet obitelji.

Zahvaljući toj poruci i činjenici da je poduzetnik odgovorio na poruku, policija je uspjela locirati bandu. Policija je priopćila da je osumnjičena zajedno s vršnjakom, nakon što su došli na ideju da zarade iznudom, kupila mobitel i SIM karticu. Aktivirali su je i potom poslali poruke poduzetniku kojega je ona otprije poznavala. No, na njihove zahtjeve poduzetnik nije pristao, nego je pokušaj iznude prijavio policiji, a ekipa je nastavila pokušavati odlučivši mu zapaliti automobil.

Policija je zbog iznude sedam milijuna eura i dovođenja u opasnost života i imovine, pri čemu je počinjeno više od 1,2 milijuna eura štete, uhitila četvero osumnjičenih na čijem je čelu, kako se ispostavilo, 23-godišnja Angelina H. Osim nje, u pritvoru će provesti i ostatak ekipe - Luka K. (21), V. V. B. (19) i Roko K. (23).

'Potrudit ću se da budu što dulje u zatvoru'

Kada su im policajci pokucali na vrata, oni su zavezali plahte, bacili ih preko balkona i spustili se s trećeg kata. Improvizirani konop nije izdržao zadnjeg bjegunca koji se spuštao pa je pao na pod. U posjedu smo snimke na kojoj se vidi bijeg.

Velikogorički poduzetnik Marijan Kulaš rekao je za RTL Danas da će se potruditi da osumnjičenici budu što dulje u zatvoru.

"Nisu bitni automobili, ugroženi su životi ljudi koji su bili u zgradi", rekao je.

Cijela drama trajala je ukupno 15 dana. Kasno navečer poduzetnik je primio poruku da će mu, ako na kripto račun ne uplati sedam milijuna eura, zapaliti aute. Prijetnja se obistinila u noći na petak. Nakon što je njegov Lamborghini parkiran u dvorištu u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici planuo i u potpunosti izgorio, buktinja se proširila na drugi Lamborghini i još četiri automobila, nadstrešnicu parkirališta i pročelje zgrade. Materijalna šteta iznosi ogromnih 1.200.000 eura.

Zagrebačka policija u nedjelju je objavila detalje slučaja i istaknula kako iza iznude stoje djevojka (23), koja je od ranije poznavala poduzetnika, mladić (23), koji je po njezinim uputama slao prijeteće SMS-ove, te dvojica mladića (19 i 21), koji su Lamborghini polili zapaljivom tekućinom koje su donijeli u kanistru, zapalili ga i pobjegli. Poduzetnik je rekao kako ne poznaje osumnjičenike, ali uhićena djevojka je kći muškraca od kojeg je ranije kupio zemlju s dozvolama u Velikoj Gorici.