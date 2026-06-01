Premium ribeye steak, grill i Matija Kačan: ovako to izgleda kad se roštilja bez kompromisa

Nova epizoda gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR donijela je upravo ono što ljubitelji ozbiljnog roštilja najviše vole: vrhunski komad mesa, dobre priloge, malo humora i desert koji je dokazao da grill nije rezerviran samo za slano.

Ovoga puta chefu Tomislavu Špičeku pridružio se glumac Matija Kačan. U opuštenoj atmosferi i puno dobre energije, vrlo brzo postalo je jasno da Matija nije samo dobro društvo i ispomoć chefu Špičeku, nego i vrlo solidan grill majstor.

Kad je na meniju premium steak, detalji rade razliku

Kod pravog BBQ-ja sve kreće od glavne zvijezde, a u ovoj epizodi to je bez konkurencije bio TANN Ribeye steak iz SPAR ponude. Ako postoji komad mesa koji među ljubiteljima roštilja ima gotovo kultni status, onda je to upravo ribeye.

Foto: Pavao Bobinac

Razlog je jednostavan. Zahvaljujući bogatoj prošaranosti masnoćom, tijekom pečenja ostaje iznimno sočan, a upravo ta intramuskularna masnoća zaslužna je za puni, intenzivni okus zbog kojeg se ribeye smatra jednim od najpoželjnijih steakova za grill. Uz dobru temperaturu i malo pažnje, rezultat je ono što svaki BBQ entuzijast želi vidjeti na tanjuru.

Sastojci:

TANN Ribeye steak

Vrtovi Hrvatske Šampinjoni

Vrtovi Hrvatske Luk

SPAR Paprika

SPAR Baguette sa začinskim biljem i maslacom

SPAR Natur*pur Bio-Feta sir

SPAR Majoneza

SPAR Suncokretovo ulje

SPAR Šareni papar

SPAR Krupna Morska sol

Umak

S-BUDGET Senf Estragon

Med Cvjetni

DESPAR Acetto Balsamico

Priprema:

Dok je upravo Matija preuzeo glavni zadatak oko mesa i pažljivo kontrolirao temperaturu grilla, chef Špiček se bacio na pripremu priloga koji su idealna pratnja ovakvom komadu mesa.

Na meniju su se našli grilano povrće, punjeni šampinjoni i lagano prepečeni SPAR Baguette sa začinskim biljem i maslacem, klasici koji nikada ne razočaraju, a istovremeno dopuštaju da steak ostane glavna zvijezda tanjura.

Foto: Pavao Bobinac

Kao i uvijek, uz pripremu se pričalo o trikovima, tehnikama i malim detaljima koji rade veliku razliku. Kod steakova poput ribeyeja, stvar je zapravo vrlo jednostavna: kvalitetno meso ne traži previše intervencija, nego pravu temperaturu i malo strpljenja.

"Steak se jede dok je vruć", upozorio je domaćin i chef Špiček, pa su njegov gost i on odmah krenuli na kušanje. Sočni ribeye, konkretni prilozi i neočekivano zabavan desert pokazali su da ova epizoda ima sve elemente jednog ozbiljno dobrog BBQ druženja.

Tko kaže da roštilj nije za desert?

A onda je stigao trenutak koji mnogi možda nisu očekivali: desert s roštilja.

Za slatki završetak ove BBQ priče, chef Špiček pripremio je SPAR Marshmallowe, pečene na grillu i servirane s preljevom od meda te sitno nasjeckanim orašastim plodovima.

Sastojci:

SPAR PINK & WHITE Marshmallow

Med Cvjetni

Orašasti plodovi

Priprema:

Marshmallows pecite svega nekoliko minuta iznad žara. "Mogu se peći na otvorenoj vatri, samo da se malo izvana karmelizira", objasnio je Špiček, a zatim ih odmah poslužio s preljevom od meda i sitno nasjeckanih orašastih plodova.

Foto: Pavao Bobinac

Jer upravo su takvi recepti najbolji podsjetnik da BBQ nije samo tehnika pripreme hrane, nego cijeli doživljaj druženja, eksperimentiranja i uživanja u svakom slijedu.

Foto: Pavao Bobinac

A da biste i vi poput chefa Špičeka u kuhinji uvijek imali kvalitetne sastojke za bilo koji od njegovih odličnih recepata, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Ako se želite podsjetiti prethodnih sezona Špičekovih majstorija, sve epizode možete pronaći na linku.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.