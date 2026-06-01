SVE ZA OSTANAK U LIGI /

'Pao' sportski djelatnik, USKOK otkrio detalje: Glavnom sucu ponudio novac

USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo zakonske osnove.

1.6.2026.
17:32
Ines Nastav
USKOK je, temeljem kaznene prijave PNUSKOK-a, pokrenuo istragu protiv 50-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na davanje mita uoči utakmice SuperSport Druga nogometna liga.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičenik je 22. svibnja u Sesvetskom Kraljevcu, kao član Izvršnog odbora jednog nogometnog kluba koji se natječe u drugoligaškom natjecanju, glavnom sucu ponudio novac kako bi na utakmici zakazanoj za 23. svibnja sudio u korist njegova kluba.

Istražitelji navode kako je osumnjičeni bio svjestan da njegov klub do kraja sezone mora odigrati još dvije utakmice te da bi eventualnim pobjedama mogao izbjeći ispadanje iz lige. Zbog toga je od suca tražio da svojim odlukama pogoduje njegovoj momčadi, a na štetu protivničkog kluba.

Ne ide u zatvor

Osim toga, od suca je navodno tražio i da pojedinim igračima njegova kluba ne pokaže žute ili crvene kartone koji bi ih mogli spriječiti da nastupe u posljednjoj utakmici prvenstva.

Za uzvrat mu je ponudio zasad neutvrđeni novčani iznos, no sudac je takvu ponudu odbio.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora jer, kako navode, za to nije bilo zakonske osnove.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
