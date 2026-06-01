USKOK u novoj akciji u Splitu i Zagrebu! Uhićena jedna osoba, neslužbeno doznajemo detalje

U tijeku je uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji. Akciju po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

Navedene radnje provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pokušaju korupcije nogometnog suca.

Nacional piše kako je riječ o Lazaru Darojkoviću, članu izvršnog odbora nogometnog kluba iz Dugog Sela. Navodno je pokušao podmititi glavnog suca Druge nogometne lige. Dugo Selo je vodilo borbu za ostanak u ligi, a zadnje kolo donijelo je dosta priča i pritužbi oko regularnosti. Spasili su se od ispadanja u posljednjem kolu nakon što su na Trnju pobijedili u posljednjim minutama utakmice. Gol je zabio Nikica Filipović.

Veći dio sezone proveli su na dnu ljestvice SuperSport 2. NL. Mijenjali su trenere, ali bez pomaka dok nisu doveli Marka Prskala, koji je u posljednjih pet utakmica ostvario četiri pobjede i osigurao ostanak u ligi.

Lazar Darojković za člana Izvršnog odbora NK Dugo Selo izabran je u lipnju prošle godine, kad je na mjesto predsjednika kluba doveden Lovro Darojković.