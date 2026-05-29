Odvjetnici Vedrana Pavleka iz Kazahstana: 'Strahuje za život, nikada se neće dobrovoljno vratiti'

Već mjesec dana bivši šef Skijaškog saveza Vedran Pavlek, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza nalazi se u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju.

RTL Danas je ekskluzivno razgovarao s dvojicom njegovih odvjetnika koji prvi put otkrivaju pravnu strategiju po kojoj Pavlek nikada neće dobrovoljno pristati na izručenje Hrvatskoj. Tvrde da strahuje za svoj život zbog informacija koje ima.

"Ne, on se nikada neće dobrovoljno vratiti. Neće se vratiti na mjesto gdje vjeruje da postoji izravna prijetnja njegovom životu", kaže Bakhytzhan Zhanarbayev, odvjetnik Vedrana Pavleka u Kazahstanu.

I to im je glavni argument zašto se protive izručenju.

"Prema riječima našeg klijenta, on strahuje za svoj život. Uvjeren je da mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje posjeduje. U trenutačnim okolnostima ne vjeruje da će dobiti pravično suđenje", kaže Zhanarbayev.

Pavlek se 5. svibnja pred sudom u Almatyju usprotivio izručenju te mu je određen pritvor u trajanju od 40 dana. Toliko vremena ima i Hrvatska da pošalje zahtjev za izručenjem. Da im ti dokumenti do ovog ponedjeljka još nisu stigli, potvrđuju nam i iz Ureda glavnog državnog odvjetnika u Kazahstanu.

"Ako dokumenti stignu, tužiteljstvo će zatražiti produljenje pritvora. U tom slučaju, tražit ćemo alternativne mjere", kaže Zhanarbayev.

Izručenje bi moglo biti odbijeno?

Cijeli postupak mogao bi, prema kazahstanskim zakonima, trajati do godinu dana. Izgledan je scenarij, ističe Pavlekov odvjetnik, i da zahtjev za izručenjem bude trajno odbijen.

"Takav scenarij je prilično realan. Kao što smo ranije napomenuli – ne postoji ugovor o izručenju između Kazahstana i Hrvatske. U međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta - ali to je pravo, a ne obveza države", objašnjava Zhanarbayev.

Prije Kazahstana bivši šef skijaškog saveza je lociran u Turskoj. Nije uhićen pa je otputovao u Dubai, a potom u najveći kazahstanski grad Almaty gdje je bio u privatnom apartmanu. S kime je tamo bio u kontaktu odvjetnici ne otkrivaju.

"Svi njegovi boravci u Republici Kazahstan bili su isključivo privatne i turističke prirode. Stoga to nema nikakve veze s ovim slučajem", kaže Askhat Niyazov, odvjetnik Vedrana Pavleka u Kazahstanu.

Još u Turskoj Pavleku je oduzeto nekoliko mobitela, bankovne kartice pa i crna bilježnica sa šifrom - analiziraju ih istražitelji USKOK-a.

"Provjeravamo zakonitost svih radnji u trećim zemljama. Ako su međunarodna pravila prekršena, to ćemo svakako istaknuti pred sudom", kaže Zhanarbayev.

'Pavlek je svjestan ozbiljnosti situacije'

O Pavlekovom stanju i uvjetima pritvora u kojem se nalazi, kažu kako se ni na što nije žalio. "Svi životni i sanitarni uvjeti odgovaraju zakonodavstvu Republike Kazahstan", kaže Niyazov.

"Svako uhićenje jako je stresno, ali hrabro to podnosi i dobrog je fizičkog zdravlja. Činimo sve što je u skladu sa zakonom kako bismo mu omogućili da razgovara sa svojom obitelji. Njihova podrška je sada vrlo važna", dodaje Zhanarbayev.

Svjestan je, kažu, ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi kao i što se priča i piše o njemu u Hrvatskoj.

"Da. Bio je svjestan kaznenog progona u domovini i prije uhićenja. Pozvali smo međunarodne medije da poštuju presumpciju nevinosti", poručuje Zhanarbayev.

Za Pavlekom je raspisana međunarodna tjeralica nakon što je krajem siječnja na granici sa 100 tisuća eura gotovine uhićen bivši glasnogovornik Skijaškog saveza Nenad Eror. Istražitelji sumnjaju da je taj novac nosio prema nalogu Pavleka, koji je glavni osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza.