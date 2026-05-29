PAO POTPIS /

Jose Mourinho je novi trener Real Madrida

Jose Mourinho je novi trener Real Madrida
Foto: Valter Gouveia/Zuma Press/Profimedia

Mourinho je već prošli tjedan potpisao ugovor s Real Madridom i spreman je za povratak u klub 13 godina nakon svog prvog angažmana na Santiago Bernabeuu

29.5.2026.
19:21
Hina
Valter Gouveia/Zuma Press/Profimedia
Portugalac Jose Mourinho potpisao je trogodišnji ugovor s Real Madridom, objavili su u petak mediji.

Kako pišu mediji, Mourinho je već prošli tjedan potpisao ugovor s Real Madridom i spreman je za povratak u klub 13 godina nakon svog prvog angažmana na Santiago Bernabeuu.

Mourinho ima ugovor s Benficom još godinu dana i imao je otkupnu klauzulu od samo tri milijuna eura u ugovoru, ali morala se aktivirati do 25. svibnja. 

Foto: Valter Gouveia/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Unatoč činjenici da je aktualni predsjednik Florentino Perez u izbornom procesu, Mourinho je potpisao ugovor s Los Blancosima do 2029. godine, piše "The Athletic". Perez je veliki favorit za pobjedu nad rivalom Enriqueom Riquelmeom na izborima koji će se održati 7. lipnja, iako još nije jasno postoji li klauzula o odustajanju u slučaju Riquelmeove pobjede. Portugalski izbornik bit će predstavljen sljedeći dan ako Perez bude proglašen pobjednikom, dodaje "The Athletic".

Portugalac će tako na klupi Kraljevskog kluba naslijediti Álvara Arbeloe, koji je u siječnju preuzeo dužnost od Xabija Alonsa

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
