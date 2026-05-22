Branić 'Zmajeva' otkrio što mu je Mourinho rekao prije utakmice s Italijom: 'Sjetite se njih'

Bosna i Hercegovina se prije nešto manje od dva mjeseca kvalificirala na svoje drugo Svjetsko prvenstvo od stjecanja nezavisnosti.

Jedan od "tihih junaka" tog velikog podviga bio je i branič Benfice Amar Dedić, koji je otkrio kako ga je prije utakmice kontaktirao trener Benfice José Mourinho kako bi ga motivirao:

"Rekao mi je prije utakmice s Italijom da ćemo se sigurno plasirati na Svjetsko prvenstvo, da se prisjetimo svih ratnih žrtava ove države i da nam one budu u mislima na terenu te da damo sve od sebe i pobijedimo za njih", otkrio je Dedić za SportSport.

Izgleda da je motivacija portugalskog stručnjaka uspjela jer je BiH nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca porazila Italiju i tako se plasirala na prvi Mundijal još od Brazila 2014.