SPECIAL ONE /

Branić 'Zmajeva' otkrio što mu je Mourinho rekao prije utakmice s Italijom: 'Sjetite se njih'

Foto: Bruno de Carvalho/SOPA/Sipa Press/Profimedia

Motivacija je uspjela i BiH je u Zenici nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca porazila Italiju

22.5.2026.
8:41
Sportski.net
Bruno de Carvalho/SOPA/Sipa Press/Profimedia
Bosna i Hercegovina se prije nešto manje od dva mjeseca kvalificirala na svoje drugo Svjetsko prvenstvo od stjecanja nezavisnosti.

Jedan od "tihih junaka" tog velikog podviga bio je i branič Benfice Amar Dedić, koji je otkrio kako ga je prije utakmice kontaktirao trener Benfice José Mourinho kako bi ga motivirao:

"Rekao mi je prije utakmice s Italijom da ćemo se sigurno plasirati na Svjetsko prvenstvo, da se prisjetimo svih ratnih žrtava ove države i da nam one budu u mislima na terenu te da damo sve od sebe i pobijedimo za njih", otkrio je Dedić za SportSport.

Izgleda da je motivacija portugalskog stručnjaka uspjela jer je BiH nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca porazila Italiju i tako se plasirala na prvi Mundijal još od Brazila 2014.

Jose MourinhoSvjetsko Prvenstvo 2026.Nogometna Reprezentacija Bih
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
