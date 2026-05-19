Benfica traži novog trenera: Dva kandidata prednjače

José Mourinho bi, prema svemu sudeći, trebao preuzeti Real Madrid. Španjolci bi za usluge portugalskog stručnjaka Benfici platili simboličnu odštetu, a velikan iz Lisabona već ima nekoliko kandidata za klupu, od kojih prednjače dva imena, pišu strani mediji.

Jedno od njih je Ruben Amorim, a drugo Marco Silva. Amorim je trenutačno bez angažmana, a posljednji posao imao je u Manchester Unitedu. Prije toga radio je u Benficinu gradskom rivalu Sportingu, kojem je donio titulu nakon 20 godina čekanja. No, u Unitedu mu nije krenulo jednako dobro kao u zeleno-bijelima iz Sportinga te je u siječnju, nakon 63 utakmice, napustio klub.

Jednako dobro kotira i Marco Silva. Portugalac bi nakon pet godina trebao napustiti klupu Fulhama, a upravo se Benfica spominje kao jedna od opcija.

Benfica je velikan portugalskog, ali i europskog nogometa te je osvojila 38 naslova prvaka, najviše od bilo kojeg kluba u zemlji na krajnjem zapadu Europe. No, prvaci nisu bili već tri godine, a posebno im je teško pala ova sezona, u kojoj su ostali neporaženi u prvenstvu, ali su završili na trećem mjestu ljestvice.

Standings provided by Sofascore