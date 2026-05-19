Mourinho odlučio koga vodi sa sobom u Real Madrid

Jose Mourinho navodno je dogovorio dvogodišnju suradnju s madridskim Realom te bi se trebao vratiti na klupu "kraljevskog" kluba nakon 13 godina. Još se samo čeka službena potvrda njegovog dolaska, a u međuvremenu je u javnost procurilo da Jose u Real sa sobom namjerava povesti cijeli stručni stožer iz Benfice koju je vodio ove sezone.

Mourinho je odlučio biti vjeran svojim dosadašnjim suradnicima pa će s njim u Madrid Joao Tralhao, koji će biti pomoćni trener, a uz njega će dužnosti pomoćnika obnašati Pedro Machado. Trener golmana bit će Nuno Santos, a Roberto Merella će biti zadužen za analizu protivnika.

🚨 BREAKING: José Mourinho is taking his Benfica coaching staff with him to Real Madrid!



- João Tralhão: assistant coach.

- Pedro Machado: assistant coach.

- Nuno Santos: goalkeeping coach.

- Roberto Merella: analyst.@Record_Portugal pic.twitter.com/DrEpOBJaYC — Madrid Zone (@theMadridZone) May 19, 2026

Mourinho je u prvom mandatu vodio Real od 2011. do 2013. godine te je tijekom tog razdoblja osvojio po jedno španjolsko prvenstvo, jedan Kup Kralja i jedan španjolski Superkup.

Ove sezone Mourinho je vodio portugalskog velikana Benficu s kojom je zauzeo treće mjesto u prvenstvu, što znači kako sastav s Luza sljedeće sezone neće igrati u Ligi prvaka. Iako ga ugovor s Benficom veže do sljedećeg ljeta, Mourinho odlazi s klupe uz odštetu od osam milijuna eura.

Madridski Real posljednje dvije sezone nije osvojio niti jedan trofej, lošiji rezultati posla su još u siječnju stajali trenera Xabija Alonsa, a momčad je s ništa boljim učinkom do kraja sezone vodio Alvaro Arbeloa.