PRAVA EKIPA

Mourinho odlučio koga vodi sa sobom u Real Madrid

Mourinho odlučio koga vodi sa sobom u Real Madrid
Foto: Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia

Mourinho je s Realom navodno dogovorio dvogodišnji ugovor

19.5.2026.
17:07
M.G.
Jose Mourinho navodno je dogovorio dvogodišnju suradnju s madridskim Realom te bi se trebao vratiti na klupu "kraljevskog" kluba nakon 13 godina. Još se samo čeka službena potvrda njegovog dolaska, a u međuvremenu je u javnost procurilo da Jose u Real sa sobom namjerava povesti cijeli stručni stožer iz Benfice koju je vodio ove sezone.

Mourinho je odlučio biti vjeran svojim dosadašnjim suradnicima pa će s njim u Madrid Joao Tralhao, koji će biti pomoćni trener, a uz njega će dužnosti pomoćnika obnašati Pedro Machado. Trener golmana bit će Nuno Santos, a Roberto Merella će biti zadužen za analizu protivnika.

Mourinho je u prvom mandatu vodio Real od 2011. do 2013. godine te je tijekom tog razdoblja osvojio po jedno španjolsko prvenstvo, jedan Kup Kralja i jedan španjolski Superkup.

Ove sezone Mourinho je vodio portugalskog velikana Benficu s kojom je zauzeo treće mjesto u prvenstvu, što znači kako sastav s Luza sljedeće sezone neće igrati u Ligi prvaka. Iako ga ugovor s Benficom veže do sljedećeg ljeta, Mourinho odlazi s klupe uz odštetu od osam milijuna eura.

Madridski Real posljednje dvije sezone nije osvojio niti jedan trofej, lošiji rezultati posla su još u siječnju stajali trenera Xabija Alonsa, a momčad je s ništa boljim učinkom do kraja sezone vodio Alvaro Arbeloa.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
