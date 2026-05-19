VIRALNO

Ovako je Neymar reagirao nakon što je saznao da ide na Svjetsko prvenstvo, video obišao planetu

Foto: Andre Paes/Alamy/Profimedia

Neymarov posljednji nastup za reprezentaciju Brazila je bio prije dvije i pol godine

19.5.2026.
16:20
M.G.Hina
Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti uvrstio je Neymara na popis od 26 igrača za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Kada je Ancelotti spomenuo Neymarovo ime na konferenciji za novinare povodom predstavljanja sastava u ponedjeljak, u prostoriji se začulo navijanje i skandiranje.

Na društvenim mrežama se pojavila i snimka Neymara kada je saznao da ga je Ancelotti uvrstio na popis. U tom trenutku Brazilac nije skrivao oduševljenje, a video je vrlo brzo obišao cijeli svijet.

Neymarov posljednji nastup za reprezentaciju je bio prije dvije i pol godine, kad je u dvoboju s Urugvajem zadobio puknuće križnog ligamenta. U 128 utakmica za Brazil postigao je 79 pogodaka.

Nogometašu, koji se u siječnju 2025. iz saudijskog Al-Hilala vratio se u brazilski Santos, klub u kojem je započeo blistavu karijeru, ovo će po svemu sudeći biti posljednje svjetsko prvenstvo na kojem će pokušati doći do trofeja koji mu nedostaje.

Brazil je posljednji od rekordnih pet naslov svjetskog prvaka osvojio 2002. te od tada nijednom nije došao do finala.

Brazilska reprezentacija je u grupnoj fazi natjecanja smještena u skupinu C u kojoj će prvu utakmicu odigrati 14. lipnja protiv Maroka. Šest dana poslije suparnik Brazilcima bit će debitantska reprezentacija Haitija, a 25. lipnja ih čeka dvoboj sa Škotima.

NeymarCarlo AncelottiBrazilSvjetsko Prvenstvo 2026.Snimka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
