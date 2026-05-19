Ronaldo ide na šesto Svjetsko prvenstvo! Martinez nije zvao neka velika imena

Roberto Martinez objavio je popis portugalske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026. Na njemu se nalazi 27 imena, konačni popis imat će jedno ime manje, a to će biti vratar jer su četvorica na popisu.

Naravno, na portugalskom popisu je i Cristiano Ronaldo koji će s 41 godinom nastupiti na svojem šestom svjetskom prvenstvu. Po reakcijama navijača na društvenim mrežama, Portugalci najviše izborniku zamjeraju čak četiri desna beka te nepozivanje nekoliko velikih imena.

Možda najveće ime koje nije na popisu jest Joao Palhinha, veznjak Tottenhama na posudbi iz Bayerna koji ima već 37 nastupa za reprezentaciju. Na popisu nije niti Mateus Fernandes iza kojeg je vrlo dobra sezona u West Hamu, kao niti Ricardo Horta, odlično krilo Brage.

Portugalski popis svejedno izgleda vrlo impresivno pa ne čudi što Portugal kotira na šestom mjestu favorita. U skupini će igrati s Kolumbijom, DR Kongom i Uzbekistanom, a može se dogoditi da budu prvi suparnik Hrvatske u nokaut fazi.