NAVIJAČI ZAMJERAJU /

Ronaldo ide na šesto Svjetsko prvenstvo! Martinez nije zvao neka velika imena

Foto: Andrew Surma/Sipa USA/Profimedia

Možda najveće ime koje nije na popisu jest Joao Palhinha, veznjak Tottenhama na posudbi iz Bayerna

19.5.2026.
14:25
Sportski.net
Roberto Martinez objavio je popis portugalske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026. Na njemu se nalazi 27 imena, konačni popis imat će jedno ime manje, a to će biti vratar jer su četvorica na popisu.

Naravno, na portugalskom popisu je i Cristiano Ronaldo koji će s 41 godinom nastupiti na svojem šestom svjetskom prvenstvu. Po reakcijama navijača na društvenim mrežama, Portugalci najviše izborniku zamjeraju čak četiri desna beka te nepozivanje nekoliko velikih imena.

Možda najveće ime koje nije na popisu jest Joao Palhinha, veznjak Tottenhama na posudbi iz Bayerna koji ima već 37 nastupa za reprezentaciju. Na popisu nije niti Mateus Fernandes iza kojeg je vrlo dobra sezona u West Hamu, kao niti Ricardo Horta, odlično krilo Brage

 

 

Portugalski popis svejedno izgleda vrlo impresivno pa ne čudi što Portugal kotira na šestom mjestu favorita. U skupini će igrati s Kolumbijom, DR Kongom i Uzbekistanom, a može se dogoditi da budu prvi suparnik Hrvatske u nokaut fazi.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
