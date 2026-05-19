JE LI MOGUĆE? /

Zlatko Dalić nakon SP-a napušta Hrvatsku i preuzima drugu reprezentaciju?

Zlatko Dalić nakon SP-a napušta Hrvatsku i preuzima drugu reprezentaciju?
Foto: JC Ruiz/Sipa USA/PIXSELL

Dalić je već dobivao ponude Katara i Saudijske Arabije

19.5.2026.
13:44
Sportski.net
Izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak je objavio popis hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026 koje počinje za 23 dana. 

Hoće li SP biti posljednji Dalićev ples na klupi hrvatske reprezentacije još nije poznato, ali tome se već duže špekulira, a sada je stigla ponda koja baca dodatno svjetlo na te priče. Naime, Sportske novosti pišu kako je prema njihovim izvorima Dalić dobio bogatu ponudu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ta reprezentacija želi angažirati Dalića nakon SP-a, a navodno su mu ponudili pet milijuna eura godišnje. Dalić je već dobivao ponude Katara i Saudijske Arabije, a sve je te ponude za sada stavio sa strane dok ne završi sjevernoamerička avantura s Hrvatskom.

UAE su bile blizu plasmana na ovo SP, ali su ih u doigravanju azijskih kvalifikacija izbacili Iračani koji su tako otišli na interkontinentalni playoff gdje su preko Bolivije izborili plasman na SP.

Zlatko Dalić, Hrvatska Nogometna Reprezentacija, UAE, Svjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
