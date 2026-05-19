Zlatko Dalić nakon SP-a napušta Hrvatsku i preuzima drugu reprezentaciju?

Izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak je objavio popis hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026 koje počinje za 23 dana.

Hoće li SP biti posljednji Dalićev ples na klupi hrvatske reprezentacije još nije poznato, ali tome se već duže špekulira, a sada je stigla ponda koja baca dodatno svjetlo na te priče. Naime, Sportske novosti pišu kako je prema njihovim izvorima Dalić dobio bogatu ponudu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ta reprezentacija želi angažirati Dalića nakon SP-a, a navodno su mu ponudili pet milijuna eura godišnje. Dalić je već dobivao ponude Katara i Saudijske Arabije, a sve je te ponude za sada stavio sa strane dok ne završi sjevernoamerička avantura s Hrvatskom.

UAE su bile blizu plasmana na ovo SP, ali su ih u doigravanju azijskih kvalifikacija izbacili Iračani koji su tako otišli na interkontinentalni playoff gdje su preko Bolivije izborili plasman na SP.