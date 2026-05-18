Navijači ne mogu shvatiti jednu stvar na Dalićevu popisu: 'Kao hajdukovac pišem ovo'

Izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak je objavio popis hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026 koje počinje za 24 dana.

Dalić je na popis uvrstio 26 igrača, uz sedam imena na pretpozivu. Iako je većina imena na popisu prilično jasna, navijači na Facebook profilu HNS-a nisu u potpunosti zadovoljni. Ostavili su velik broj komentara, a najviše se izborniku zamjera ne pozivanje niti jednog Dinamovog igrača. Na pretpozivu su Luka Stojković i Dion Drena Belja što nije zadovoljilo poneke navijače.

"Josip Mišić je zaslužio bar pretpoziv", glasi komentar s najviše lajkova.

"Ako mi netko može objasniti po čemu je Fruk zaslužio poziv ispred Stojkovića? Napadači MLS klubova ispred Belje, koji je zabio preko 30 golova. Kao Hajdukovac pišem ovo", jedan je od komentara, a više ljudi je išlo u smjeru da su Dinamovi igrači zaslužili poziv ispred Rijekina Tonija Fruka.

"Daliću, objasni kako može jedan Fruk biti ispred Belje i Stojkovića?!"

"Dosljedno njegovoj gluposti idemo na SP bez bekova, bez krila i s 3 vrste istih napadača, 6 stopera i igramo s 2 i 6 prednjih veznjaka"

"Luka Stojković je trenutačno svemirski brod za N.Moru, N.Vlašića, Maria Pašalića, Lovru Majera!"

"Teško je upasti u repku a još teže ispasti".

To su neki od nezadovoljnih komentara navijača hrvatske reprezentacije.