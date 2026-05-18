Istraga u dvorcu Windsor: Policajce se optužuje da su zaspali na straži
Lokalna britanska policija istražuje slučaj uspavanih policajaca. Naime, Ujedinjenim Kraljevstvom proširili su se navodi kako su policajci, koji su štitili dvorac Windsor, navodno spavali na dužnosti
Policajci odgovorni za zaštitu kraljevske obitelji suočeni su s ozbiljnim optužbama da su zaspali na radnom mjestu. Kako prenose strani mediji, nekoliko je policajaca zaspalo u dvorcu Windsor, čime su ostavili tu poznatu kraljevsku rezidenciju kralja Charlesa III. bez adekvatnog nadzora.
U čitav se slučaj uključila i policija koja istražuje slučaj koji baca sumnju na stupanj zaštićenosti britanske kraljevske obitelji.
U tijeku je hitna istraga jer je navodno ponašanje policijaca bilo "ispod visokih standarda koji se očekuju od policajaca, posebno u zaštitnim funkcijama na prvoj liniji".
Zasad nije poznato hoće li policajci zbog kojih je pokrenuta istraga biti udaljeni s radnih mjesta ili tek prebačeni na ograničene zadatke, a odluka bi trebala biti poznata kraljem idućeg tjedna.
Podsjetimo, dvorac Windsor u grofiji Berkshire jedna je od službenih rezidencija kralja Charlesa III, a članovi kraljevske obitelji ga redovno koriste za privatne i državne prilike.