Istraga u dvorcu Windsor: Policajce se optužuje da su zaspali na straži

Foto: Aaron Chown/PA Images/Profimedia

Lokalna britanska policija istražuje slučaj uspavanih policajaca. Naime, Ujedinjenim Kraljevstvom proširili su se navodi kako su policajci, koji su štitili dvorac Windsor, navodno spavali na dužnosti

18.5.2026.
18:25
Hot.hr
Aaron Chown/PA Images/Profimedia
Policajci odgovorni za zaštitu kraljevske obitelji suočeni su s ozbiljnim optužbama da su zaspali na radnom mjestu. Kako prenose strani mediji, nekoliko je policajaca zaspalo u dvorcu Windsor, čime su ostavili tu poznatu kraljevsku rezidenciju kralja Charlesa III. bez adekvatnog nadzora.

U čitav se slučaj uključila i policija koja istražuje slučaj koji baca sumnju na stupanj zaštićenosti britanske kraljevske obitelji.

U tijeku je hitna istraga jer je navodno ponašanje policijaca bilo "ispod visokih standarda koji se očekuju od policajaca, posebno u zaštitnim funkcijama na prvoj liniji". 

Zasad nije poznato hoće li policajci zbog kojih je pokrenuta istraga biti udaljeni s radnih mjesta ili tek prebačeni na ograničene zadatke, a odluka bi trebala biti poznata kraljem idućeg tjedna.

Podsjetimo, dvorac Windsor u grofiji Berkshire jedna je od službenih rezidencija kralja Charlesa III, a članovi kraljevske obitelji ga redovno koriste za privatne i državne prilike.

 

Kraljevska ObiteljPolicijaBritanska Kraljevska ObiteljKralj Charles Iii.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
