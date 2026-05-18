Istraga u dvorcu Windsor: Policajce se optužuje da su zaspali na straži

Policajci odgovorni za zaštitu kraljevske obitelji suočeni su s ozbiljnim optužbama da su zaspali na radnom mjestu. Kako prenose strani mediji, nekoliko je policajaca zaspalo u dvorcu Windsor, čime su ostavili tu poznatu kraljevsku rezidenciju kralja Charlesa III. bez adekvatnog nadzora.

U čitav se slučaj uključila i policija koja istražuje slučaj koji baca sumnju na stupanj zaštićenosti britanske kraljevske obitelji.

U tijeku je hitna istraga jer je navodno ponašanje policijaca bilo "ispod visokih standarda koji se očekuju od policajaca, posebno u zaštitnim funkcijama na prvoj liniji".

Zasad nije poznato hoće li policajci zbog kojih je pokrenuta istraga biti udaljeni s radnih mjesta ili tek prebačeni na ograničene zadatke, a odluka bi trebala biti poznata kraljem idućeg tjedna.

Podsjetimo, dvorac Windsor u grofiji Berkshire jedna je od službenih rezidencija kralja Charlesa III, a članovi kraljevske obitelji ga redovno koriste za privatne i državne prilike.