Charles s jednom stvari redovno Camillu izbacuje iz takta: 'To je stalna borba'

Iako život britanske kraljevske obitelji mnogima djeluje strogo protokolarno i glamurozno, iza zidina palače svakodnevica kralja Charlesa III (77) i kraljice Camille (78) navodno izgleda puno običnije nego što bi se očekivalo.

Prema riječima Camilline mlađe sestre Annabel Elliot, kraljevski par često ima sitne bračne prepirke, a jedna od najvećih tema u njihovom domu su prozori.

Naime, kralj Charles ima naviku stalno otvarati prozore, čak i tijekom zimskih mjeseci, dok Camilla iza njega potajno zatvara prostorije kako bi u njima bilo toplije.

"To je stalna borba. On otvori prozor, a ona se prikrade iza njega i zatvori ga. Često se može čuti: “Draga, zatvorila si prozor.” A ona odgovori: “Jesam, jer se svi smrzavamo”", ispričala je Annabel Elliot u ulomku knjige kraljevskog biografa Roberta Hardmana.

“Pratite zavjese”

Hardman navodi i kako zaposlenici palače imaju svoje nepisano pravilo kada žele pronaći kralja.

"Ako se pitate gdje je kralj, samo tražite zavjese koje lepršaju", našalio se autor.

Charlesova ljubav prema hladnijim prostorijama mnogima se može činiti neobičnom, no stručnjaci smatraju kako iza toga možda stoji i praktičan razlog. Naime, brojna istraživanja pokazala su da zagušljivi prostori i loša kvaliteta zraka mogu negativno utjecati na koncentraciju i mentalne sposobnosti.

Charles III godinama je poznat po izrazito discipliniranom načinu života i neumornom radu. Kraljevski komentator Gordon Raynor ranije je otkrio da kralj ručak smatra “luksuzom koji mu oduzima vrijeme za posao”.

Slične tvrdnje nedavno je iznijela i Lady Frederick Windsor koja je za Tatler rekla kako kralj “radi cijeli dan, kratko večera i zatim do oko četiri ujutro piše pisma”.

Ekologija ispred komfora

Charlesova sklonost hladnijim prostorijama povezuje se i s njegovim dugogodišnjim zalaganjem za ekologiju i smanjenje potrošnje energije. Poznato je da već godinama pokušava smanjiti emisije u Buckinghamskoj palači, a nedavno je, prema pisanju britanskih medija, navodno snizio temperaturu i u privatnom bazenu kraljevske rezidencije.

Bivši kraljev komunikacijski tajnik Julian Payne za The Sunday Times opisao je kako sastanci s kraljem tijekom zime nisu bili nimalo ugodni.

"Kralj uvijek drži prozore širom otvorene. Sastanci u Birkhallu usred zime nisu bili za one slabijeg želuca. Više puta sam mislio da ću dobiti ozebline dok sam pokušavao pisati rukom koju više nisam osjećao", prisjetio se Payne.