Bila je najpoznatija ljubavnica svih vremena, zbog afere je zamalo skončala: Evo gdje je danas

Monica Lewinsky (52) dospjela je u središte svjetske javnosti zbog afere s tadašnjim američkim predsjednikom Bill Clinton (79) iz 1995. godine. Afera je 1998. godine postala javna i izazvala veliku političku krizu u SAD-u. Skandal je doveo do istrage protiv Clintona te optužbi za lažno svjedočenje i ometanje pravosuđa.

Nakon što je slučaj eksplodirao u medijima, Lewinsky je godinama bila izložena intenzivnom pritisku javnosti i medijskom linču, nakon čega se uglavnom povukla iz javnog života. Kasnije se posvetila aktivizmu, posebno borbi protiv internetskog nasilja i cyberbullyinga. Veliku pozornost privukla je 2015. godine svojim TED govorom u kojem je otvoreno progovorila o posljedicama javnog sramoćenja.

Danas radi na projektima vezanima uz medijsku produkciju i savjetovanje te se zalaže za zaštitu privatnosti, dostojanstva i sigurnosti ljudi u digitalnom prostoru.