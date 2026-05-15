FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MONICA LEWINSKY /

Bila je najpoznatija ljubavnica svih vremena, zbog afere je zamalo skončala: Evo gdje je danas

Bila je najpoznatija ljubavnica svih vremena, zbog afere je zamalo skončala: Evo gdje je danas
Foto: 20thCentFox Collection/Everett/Profimedia
Monica Lewinsky, rođena je 23. srpnja 1973. godine u San Franciscu gdje je završila studij. Nakon završenog studija, preselila se u Washington D.C., gdje je započela stažirati u Bijeloj kući 1995. godine. Upravo tada, u trenutku kad je imala 22 godine, započela je njezina poznata afera s Billom Clintonom.
1 /20
VOYO logo

Monica Lewinsky (52) dospjela je u središte svjetske javnosti zbog afere s tadašnjim američkim predsjednikom Bill Clinton (79) iz 1995. godine. Afera je 1998. godine postala javna i izazvala veliku političku krizu u SAD-u. Skandal je doveo do istrage protiv Clintona te optužbi za lažno svjedočenje i ometanje pravosuđa.

Nakon što je slučaj eksplodirao u medijima, Lewinsky je godinama bila izložena intenzivnom pritisku javnosti i medijskom linču, nakon čega se uglavnom povukla iz javnog života. Kasnije se posvetila aktivizmu, posebno borbi protiv internetskog nasilja i cyberbullyinga. Veliku pozornost privukla je 2015. godine svojim TED govorom u kojem je otvoreno progovorila o posljedicama javnog sramoćenja.

Danas radi na projektima vezanima uz medijsku produkciju i savjetovanje te se zalaže za zaštitu privatnosti, dostojanstva i sigurnosti ljudi u digitalnom prostoru.

15.5.2026.
12:55
Hot.hr
Profimedia
Monica LewinskyBill Clinton
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija