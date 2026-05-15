Od sportskih zvijezda do povijesnog rekorda: Britanci ne vjeruju što su uspjeli napraviti

Godišnja lista najbogatijih Britanaca, koju tradicionalno objavljuje The Sunday Times, ponovno je pokazala koliko su sport i biznis danas neraskidivo povezani. Najveća sportska imena više ne zarađuju samo na terenu ili stazi, već kroz pametne investicije, globalne brendove i unosne marketinške suradnje. Ovogodišnje izdanje donijelo je nekoliko zanimljivih promjena, ali i potvrdilo dominaciju poznatih imena koja već godinama vladaju svijetom sportskog biznisa.

Najveću pažnju privukli su David i Victoria Beckham, koji su po prvi put premašili granicu od milijardu funti zajedničkog bogatstva. Time je bivši kapetan engleske reprezentacije postao prvi britanski sportaš koji je zajedno sa suprugom ušao u ekskluzivni klub milijardera. Njihovo bogatstvo procjenjuje se na čak 1,185 milijardi funti.

Velik dio tog uspjeha rezultat je pažljivo izgrađenog globalnog brenda. Beckham je posljednjih godina značajno povećao poslovno carstvo zahvaljujući suvlasništvu u američkom klubu Inter Miami, danas jednom od najvrjednijih klubova MLS-a, ali i dugogodišnjim suradnjama s poznatim svjetskim kompanijama poput Adidasa i Hugo Bossa. Victoria Beckham, nekadašnja članica Spice Girls, uspješno je izgradila vlastiti modni brend i dodatno učvrstila obiteljsku financijsku moć.

Ipak, na vrhu ljestvice i dalje se nalazi obitelj Bernieja Ecclestonea. Dugogodišnji bivši izvršni direktor Formule 1 raspolaže bogatstvom procijenjenim na dvije milijarde funti. Ecclestone je desetljećima bio ključna figura u pretvaranju Formule 1 u globalni sportsko-poslovni spektakl, a upravo je taj utjecaj postavio temelje njegovu golemo financijskom carstvu.

Visoko mjesto na listi drže i boksački promotori Barry i Eddie Hearn. Njihovo obiteljsko bogatstvo procjenjuje se na više od milijardu funti, zahvaljujući uspjehu tvrtke Matchroom Sport, jedne od najmoćnijih promotorskih kuća u svijetu boksa, pikada i snookera.

Zanimljiv je i odnos financijske moći dvojice najpoznatijih britanskih boksača, Anthonyja Joshue i Tysona Furyja. Iako se njihov potencijalni meč godinama priželjkuje, prema bogatstvu trenutačno uvjerljivo vodi Joshua. Njegova imovina procjenjuje se na oko 240 milijuna funti, dok Fury raspolaže sa 162 milijuna. Joshua je godinama gradio snažan komercijalni imidž kroz suradnje s velikim svjetskim brendovima, dok Fury većinu prihoda ostvaruje izravno kroz borbe i velike boksačke spektakle.

Među najbogatijima se nalazi i Lewis Hamilton, sedmerostruki svjetski prvak Formule 1, čije se bogatstvo procjenjuje na 435 milijuna funti. Visoko na listi su i braća Tom i Phil Beahon, osnivači sportskog brenda Castore, koji posljednjih godina bilježi ogroman rast i surađuje s brojnim klubovima i reprezentacijama.

Jedan od najuspješnijih golfera današnjice Rory McIlroy također se nalazi među sportskom elitom, s bogatstvom procijenjenim na 325 milijuna funti. Na listi su svoje mjesto pronašli i kapetan engleske nogometne reprezentacije Harry Kane te bivši teniski velikan Andy Murray, čija se imovina procjenjuje na oko 110 milijuna funti.

Ovogodišnja lista još jednom potvrđuje kako moderni sport odavno nije samo natjecanje na terenu, već i golema industrija u kojoj najveći uspjesi često nastaju izvan sportskih arena.