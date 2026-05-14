Bana Jelačića prekrili skelama i platnom: Doznajemo što se događa u Zagrebu

Prolaznike na glavnom zagrebačkom trgu u četvrtak je zatekao nesvakidašnji i neočekivani prizor.

Spomenik banu Josipu Jelačiću, po kojem je trg i dobio ime, ostao je skriven od njihovih pogleda.

S tri strane prekrili su ga crveno-bijeli zastori, a Jelačić i njegov konj Emir uz to su ograđeni skelama.

Iako je scena iznenadila mnoge, iz Grada Zagreba za portal Net.hr potvrdili su da je riječ o redovnom održavanju.

Dodaju kako bi održavanje trebalo završiti do 27. svibnja.

Podsjetimo, kip, koji se smatra jednim od glavnih zagrebačkih simbola, djelo je kipara Antona Dominika Fernkorna. Svečano je otkriven 16. prosinca 1866., tek sedam godina nakon banove smrti.

Komunistički režim uklonio ga je 1947. godine, a na Trg je simbolično vraćen 16. listopada 1990., na datum Jelavićeva rođenja. Svečanosti je nazočilo više od 100 tisuća ljudi.