Pronašao je legendarno vozilo koje je vlasnik napustio još 1987. te je od olupine napravio čudo!

Hampus Granström, mladi Šveđanin nevjerojatnog dara za restauraciju odavno odbačenih vozila, opet je oduševio svoje pratitelje na YouTubeu jer je uspio dovesti u vozno stanje legendarni Volvo Amazon iz 1966. godine, automobil koji stajao napušten još od 1987.

Automobil je pronašao u Östersundu u Švedskoj, a snimku njegova oživljavanja do danas je pogledalo preko milijun ljudi, među kojima su mnogi nahvalili Granströmove vrijedne ruke nakon što su odgledali 38-minutni zapis.