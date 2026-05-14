Xi je dugo na vlasti, ali ovo su apsolutni rekorderi: Iznenadit će vas tko je na popisu

Sastanak američkog predsjednika Donald Trump i kineskog predsjednika Xi Jinping ponovno je skrenuo pozornost na činjenicu da je Xi dugo na vlasti odnosno, koliko dugo pojedini svjetski lideri u kontinuitetu obnašaju svoju funkciju.

Xi Jinping se smatra jednim od najmoćnijih političara svijeta i najutjecajnijim kineskim vođom još od Mao Zedonga, ali zanimljivo je da kineski vođa nije ni među Top deset najdugovječnijih aktualnih vladara i državnika.

U mnogim dijelovima svijeta postoje politički lideri koji su na vlasti još od doba Hladnog rata ili ranih 1990-ih. Neki vladaju kroz autoritarne režime i gotovo potpunu kontrolu političkog sustava, drugi su dugovječnost ostvarili kroz niz izbornih pobjeda u formalno demokratskim državama.

Ovdje su apsolutni monarsi, predsjednici koji su preživjeli vojne udare, premijeri koji dominiraju nacionalnom politikom više od desetljeća te lideri koji su postupno koncentrirali gotovo svu moć u svojim rukama.

Donosimo vam popis najdugovječnijih aktualnih političkih lidera današnjice, koji su i u 2026. ostali na svojoj funkciji ili su kontinuirano dominantni na poziciji vlasti. Krećemo od zadnjeg mjesta po dugovječnost na vodećoj funkciji do prvog.