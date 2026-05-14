Trump prije sastanka nazvao Xi-a 'velikim vođom': 'Nekima se to ne sviđa, ali to je istina'

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga trajao je dva sata i 15 minuta, dulje od predviđenog. Informaciju su potvrdili dužnosnici Bijele kuće i kineski državni mediji, piše BBC. Razgovori su se odvijali iza zatvorenih vrata u Pekingu, a na stolu su, prema planu trebale biti carine, tehnologija i investicije te Iran, Tajvan i globalna trgovina.

Trump je tijekom uvodnog dijela samita posebno naglasio važnost američke poslovne delegacije koja je doputovala s njim. Među njima su Jensen Huang iz Nvidije, Tim Cook iz Applea, Elon Musk iz Tesle i SpaceX-a, Larry Fink iz BlackRocka, kao i izvršni direktori Mete, Vise, JP Morgana, Boeinga, Cargilla i drugih velikih kompanija.

'Htio sam samo najbolje'

"Sa mnom su nevjerojatni ljudi. Pitali smo 30 najboljih na svijetu. Svi su pristali, a ja nisam htio drugog ili trećeg čovjeka tvrtke. Htio sam samo najbolje. Oni su danas ovdje kako bi odali počast vama i Kini te se vesele trgovini i poslovanju, što će s naše strane biti u potpunosti recipročno", rekao je Trump.

Trump je tijekom susreta više puta javno hvalio Xi Jinpinga.

"Čast mi je biti s vama. Čast mi je biti vaš prijatelj, a odnosi Kine i SAD-a bit će bolji no ikad", rekao je Trump pa dodao da dvije zemlje "zajedno imaju fantastičnu budućnost". Posebnu je pažnju izazvao i trenutak kada je Trump ponovno Xija nazvao "velikim vođom".

Trump to Xi:



You are a great leader. I say it to everybody, that you are a great leader. Sometimes people don’t like me saying it, but I say it anyway because it’s true.



I only say the truth. pic.twitter.com/hmAWFbFqNQ — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

"Nekim ljudima se ne sviđa kad to kažem, ali ja to svejedno govorim jer je to istina", rekao je Trump. Nakon raskošne ceremonije dobrodošlice posebno ga je impresionirao nastup djece koja su ga dočekala u Pekingu.

"Bila su sretna. Bila su prekrasna. Ta su djeca bila nevjerojatna i predstavljaju tako mnogo toga", rekao je Trump.

Xi smatra da je neovisnost Tajvana nespojiva s mirom

Prije sastanka ocijenio je da su trgovinski timovi Kine i SAD-a postigli općenito uravnotežen i pozitivan ishod na pregovorima održanima u srijedu, prenijeli su kineski državni mediji. Xi je istodobno upozorio da bi pitanje Tajvana moglo dovesti do sukoba ako se njime ne bude upravljalo na odgovarajući način, objavio je BBC.

Xi je naglasio da je to najvažnije pitanje u bilateralnim odnosima. Prema izvještajima državnih medija, kineski lider smatra da je neovisnost Tajvana nespojiva s mirom u Tajvanskom tjesnacu, koji je opisao kao najveću dodirnu točku interesa Kine i SAD-a. Upozorio je da bi neadekvatno postupanje u ovom pitanju moglo dovesti do izravnog sudara i gurnuti odnose u vrlo opasnu situaciju.

Napetosti su dodatno pojačane nakon što je prošle godine Trumpova administracija najavila prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara, što je Peking tada osudio i ponovio upozorenje uoči današnjeg sastanka. Kina smatra Tajvan dijelom svojeg teritorija i ne isključuje upotrebu sile, a posljednjih je godina intenzivirala vojne vježbe i simulacije blokade oko otoka, što je izazvalo zabrinutost vlasti u Taipeiju i njihovih saveznika.

Glavna tema su trgovinski odnosi

Posljednji put posjetio je Kinu 2017. godine, za vrijeme svog prvog mandata. Trump će s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom održati dvodnevne razgovore. Bili su planirani za ožujak, ali su odgođeni nakon izraelsko-američkih napada na Iran.

Glavna tema su trgovinski odnosi, ali očekuje se da će Xi tražiti prekid američke prodaje oružja Tajvanu, kao i produljenje trgovinskog primirja dogovorenog u listopadu, kojim je zaustavljena nova eskalacija carinskog rata između SAD-a i Kine.

Kineski mediji nagađaju da Peking priželjkuje "bolju budućnost" sa SAD-om te odnos koji bi turbulentnom svijetu donio više stabilnosti i izvjesnosti. Trump je u Peking sletio Air Force Oneom u srijedu navečer po lokalnom vremenu. Očekuje se da će američki predsjednik sudjelovati u svečanoj ceremoniji dočeka s Xijem u Velikoj dvorani naroda, nakon čega slijede bilateralni razgovori dvojice čelnika. Na istom mjestu kasnije će biti priređen i državni banket.

U petak će Trump posjetiti Zhongnanhai, zatvoreni kompleks u kojem kineski čelnici žive i rade. Posjet će uključivati i simboličnu fotografiju prijateljstva te rukovanje s Xijem. Nakon još jednog bilateralnog sastanka i radnog ručka, Trump će se vratiti u zračnu luku, gdje će biti održana oproštajna ceremonija prije povratka u SAD.

Trump je najavio da će od Xija zatražiti da otvori kinesko gospodarstvo velikim tehnološkim kompanijama. Dodao je i kako očekuje dug razgovor o Iranu, premda je naglasio da mu kineska pomoć nije potrebna za okončanje sukoba. Xi je, rekao je Trump, bio relativno dobar po pitanju Irana, dodavši da će to biti uzbudljivo putovanje i da će se dogoditi mnogo dobrih stvari.