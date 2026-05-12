Trump u totalnoj ofanzivi, na udaru su Kina i Emirati: Za Irance raspisana nagrada od 15 milijuna dolara

Američka vlada u ponedjeljak je objavila sankcije protiv tri osobe i devet tvrtki, uključujući četiri sa sjedištem u Hong Kongu i četiri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zbog pomaganja Iranu u izvozu nafte u Kinu.

Potez američkog ministarstva financija uslijedio je nakon sankcija objavljenih u petak protiv pojedinaca i tvrtki uključenih u iransku nabavu oružja te komponenti za proizvodnju dronova i balističkih projektila.

Odluka dolazi nekoliko dana prije planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, na kojem se očekuje da će Trump zatražiti pomoć Kine u rješavanju sukoba s Iranom i ponovnom otvaranju strateški važnog Hormuškog tjesnaca.

Američko ministarstvo financija priopćilo je da su nove sankcije Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) usmjerene protiv pojedinaca i tvrtki koje su pomogle Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) u prodaji i transportu iranske nafte Kini putem mreže paravanskih tvrtki.

Ministar financija Scott Bessent rekao je da će administracija predsjednika Trumpa nastaviti koristiti sankcije kako bi iranskoj vladi i vojsci uskratila sredstva za financiranje oružja, nuklearnog programa i podrške saveznicima u regiji.

"Ministarstvo financija nastavit će odsijecati iranski režim od financijskih mreža koje koristi za provođenje terorističkih aktivnosti i destabilizaciju globalnog gospodarstva", rekao je Bessent.

Nagrada od 15 milijuna za ometanje Iranaca

Američki State Department istodobno je ponudio nagradu do 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do ometanja financijskih mehanizama IRGC-a, koji Washington smatra terorističkom organizacijom, i njegovih ogranaka.

Ministarstvo financija navodi da se IRGC oslanja na paravanske tvrtke za organizaciju i naplatu isporuka iranske nafte. Dodaje se da se najnovije sankcije nadovezuju na mjere uvedene u srpnju 2025. protiv tvrtke Golden Globe sa sjedištem u Turskoj, za koju Washington tvrdi da godišnje posreduje u prodaji iranske nafte vrijednoj stotine milijuna dolara.

Tri osobe obuhvaćene sankcijama rade za naftni stožer Shahid Purja'fari pri IRGC-u i koordiniraju plaćanja preko tvrtke Golden Globe, navelo je ministarstvo.

Među sankcioniranim tvrtkama su hongkonške Hong Kong Blue Ocean Ltd i Hong Kong Sanmu Ltd, koje Washington opisuje kao paravanske tvrtke za prodaju i transport iranske nafte.

Na popisu su i Ocean Allianz Shipping LLC iz Dubaija te Atic Energy FZE iz Sharjaha, koje su tijekom 2025. omogućavale transport iranske nafte pomoću pet sankcioniranih tankera iz tzv. „sjenovite flote”.

Sankcionirana je i oman­ska Zeus Logistics Group, koja je organizirala brodove za prijevoz iranske nafte, kao i hongkonška Jiandi HK Ltd, koja je s IRGC-om potpisala ugovor o kupnji iranske nafte vrijedan desetke milijuna dolara.

Na popisu su i hongkonška Max Honor International Trade Co Ltd, za koju SAD tvrdi da je 2025. kupila milijune barela iranske nafte od IRGC-a, te tvrtke Blanca Goods Wholesaler LLC i Universal Fortune Trading LLC iz Dubaija. Ministarstvo financija navelo je da je Universal Fortune Trading LLC služila i kao paravanska tvrtka Nacionalne iranske naftne kompanije (NIOC).

