Trump si je dao oduška: U par minuta podijelio more objava, sve imaju nešto zajedničko
Trumpove objave posljednjih mjeseci izazivaju kontroverze
Američki predsjednik Donald Trump opet si je "dao oduška" na svojoj društvenoj mreži Truth Social gdje je u nekoliko minuta podijelio veliki broj objava i AI fotografija svojih obožavatelja u kojima se naglašava kako je on najbolji američki predsjednik.
Među objavama su i plakati na kojima se spominje kako je Trump sada svrstan među "top tri američka predsjednika u povijesti", te da će ga se uvijek pamtiti kao "najvećeg svih vremena".
U objavama njegovi obožavatelji "zahvaljuju Bogu na Trumpu" i podržavaju njegovu ideju izgradnje dvorane za plesanje u Bijeloj kući.
"Najbolji svih vremena - više od 80 milijuna glasača ga nikada neće napustiti", kaže još jedan plakat koji je Trump podijelio.
Na drugoj se fotografiji vidi stražnji dio automobila s velikim natpisom: "Trump je bez sumnje najveći predsjednik kojeg smo ikada imali".
Podijelio je i objavu korisnika društvene mreže koji ga je nazvao "najboljim", a njegovog prethodnika Joea Bidena "najgorim".
Među objavama se našla i AI prikaz planine Rushmore na kojoj radnici klešu njegov lik pored američkih predsjednika Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodorea Roosevelta i Abrahama Lincolna. Uz fotografiju je i opaska: "Stvari lijepo napreduju prema 250. rođendanu Amerike u srpnju".
Trumpove objave posljednjih mjeseci izazivaju kontroverze. Posebnu pažnju i kritike izazvala je slika, izrađena uz pomoć, umjetne inteligencije, koja ga prikazuje kao Isusa koji polaže ruke na glavu muškarca u krevetu. Trump je na njoj odjeven u bijelu haljinu te okružen nebeskim svjetlom.
U svojim je objavama i AI prikazima prijetio Iranu, a i kritizirao izbore 2020. godine.
POGLEDAJTE VIDEO: Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza. Milanović poručuje: 'Nije to nimalo realno'