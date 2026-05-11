Trump si je dao oduška: U par minuta podijelio more objava, sve imaju nešto zajedničko

Američki predsjednik Donald Trump opet si je "dao oduška" na svojoj društvenoj mreži Truth Social gdje je u nekoliko minuta podijelio veliki broj objava i AI fotografija svojih obožavatelja u kojima se naglašava kako je on najbolji američki predsjednik.

Među objavama su i plakati na kojima se spominje kako je Trump sada svrstan među "top tri američka predsjednika u povijesti", te da će ga se uvijek pamtiti kao "najvećeg svih vremena".

U objavama njegovi obožavatelji "zahvaljuju Bogu na Trumpu" i podržavaju njegovu ideju izgradnje dvorane za plesanje u Bijeloj kući.

"Najbolji svih vremena - više od 80 milijuna glasača ga nikada neće napustiti", kaže još jedan plakat koji je Trump podijelio.

Na drugoj se fotografiji vidi stražnji dio automobila s velikim natpisom: "Trump je bez sumnje najveći predsjednik kojeg smo ikada imali".

Podijelio je i objavu korisnika društvene mreže koji ga je nazvao "najboljim", a njegovog prethodnika Joea Bidena "najgorim".

Među objavama se našla i AI prikaz planine Rushmore na kojoj radnici klešu njegov lik pored američkih predsjednika Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodorea Roosevelta i Abrahama Lincolna. Uz fotografiju je i opaska: "Stvari lijepo napreduju prema 250. rođendanu Amerike u srpnju".

Trumpove objave posljednjih mjeseci izazivaju kontroverze. Posebnu pažnju i kritike izazvala je slika, izrađena uz pomoć, umjetne inteligencije, koja ga prikazuje kao Isusa koji polaže ruke na glavu muškarca u krevetu. Trump je na njoj odjeven u bijelu haljinu te okružen nebeskim svjetlom.

U svojim je objavama i AI prikazima prijetio Iranu, a i kritizirao izbore 2020. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza. Milanović poručuje: 'Nije to nimalo realno'