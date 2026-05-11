FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SKROMNO' /

Trump si je dao oduška: U par minuta podijelio more objava, sve imaju nešto zajedničko

Trump si je dao oduška: U par minuta podijelio more objava, sve imaju nešto zajedničko
×
Foto: Truth Social

Trumpove objave posljednjih mjeseci izazivaju kontroverze

11.5.2026.
8:17
Dunja Stanković
Truth Social
VOYO logo
VOYO logo

Američki predsjednik Donald Trump opet si je "dao oduška" na svojoj društvenoj mreži Truth Social gdje je u nekoliko minuta podijelio veliki broj objava i AI fotografija svojih obožavatelja u kojima se naglašava kako je on najbolji američki predsjednik. 

Među objavama su i plakati na kojima se spominje kako je Trump sada svrstan među "top tri američka predsjednika u povijesti", te da će ga se uvijek pamtiti kao "najvećeg svih vremena". 

U objavama njegovi obožavatelji "zahvaljuju Bogu na Trumpu" i podržavaju njegovu ideju izgradnje dvorane za plesanje u Bijeloj kući. 

"Najbolji svih vremena - više od 80 milijuna glasača ga nikada neće napustiti", kaže još jedan plakat koji je Trump podijelio. 

Na drugoj se fotografiji vidi stražnji dio automobila s velikim natpisom: "Trump je bez sumnje najveći predsjednik kojeg smo ikada imali". 

Podijelio je i objavu korisnika društvene mreže koji ga je nazvao "najboljim", a njegovog prethodnika Joea Bidena "najgorim".

Među objavama se našla i AI prikaz planine Rushmore na kojoj radnici klešu njegov lik pored američkih predsjednika Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodorea Roosevelta i Abrahama Lincolna. Uz fotografiju je i opaska: "Stvari lijepo napreduju prema 250. rođendanu Amerike u srpnju".

Trumpove objave posljednjih mjeseci izazivaju kontroverze. Posebnu pažnju i kritike izazvala je slika, izrađena uz pomoć, umjetne inteligencije, koja ga prikazuje kao Isusa koji polaže ruke na glavu muškarca u krevetu. Trump je na njoj odjeven u bijelu haljinu te okružen nebeskim svjetlom.

U svojim je objavama i AI prikazima prijetio Iranu, a i kritizirao izbore 2020. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza. Milanović poručuje: 'Nije to nimalo realno'

Donald TrumpUmjetna InteligencijaPredsjednikSadTruth SocialDruštvene Mreže
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike