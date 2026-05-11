Iran populjuvao Trumpov mirovni plan, otkrili što traže za kraj rata: Predviđaju jedan scenarij

Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana.

Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska Republika pokori "pretjeranim zahtjevima" američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirala je Press TV, televizijska kuća povezana s iranskim vodstvom, rano u ponedjeljak.

Iranski plan, nasuprot tome, poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji.

Vodstvo u Teheranu odbacilo je američki prijedlog, navodi se u izvješćima.

Trump je ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata kao "potpuno neprihvatljiv".Za novinski portal Axios je izjavio da će odbaciti iranski "neprimjeren" odgovor. "Ne sviđa mi se njihov odgovor", rekao je Trump, odbijajući dati daljnje detalje o sadržaju pisma.

Trump nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore.

Prema iranskim državnim medijima, Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine.

Spor oko iranskog nuklearnog programa nije se spominjao u odgovoru, navodi se u izvješćima, prenosi Dpa.

Netanyahu za CBS izjavio da želi odviknuti Izrael od američke vojne pomoći

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nada se da će odviknuti Izrael od američke vojne pomoći unutar desetljeća dok njegova zemlja nastoji ojačati veze sa zaljevskim državama, rekao je u intervjuu prikazanom u nedjelju.

"Želim svesti na nulu američku financijsku podršku, financijsku komponentu vojne suradnje koju imamo", rekao je Netanyahu u emisiji "60 minuta" CBS Newsa.

Izrael godišnje prima oko 3,8 milijardi dolara američke vojne pomoći, rekao je. SAD su pristale osigurati ukupno 38 milijardi dolara vojne pomoći Izraelu od 2018. do 2028.

Ali "apsolutno" je pravo vrijeme za moguće resetiranje financijskih odnosa SAD-a i Izraela, rekao je Netanyahu.

"Ne želim čekati sljedeći Kongres", rekao je za CBS. "Želim početi sada", prenosi Reuters.

Dok Izrael već dugo ima dvostranački konsenzus unutar američkog Kongresa za vojnu pomoć, podrška zakonodavaca i javnosti je podijeljena od izbijanja rata u Gazi u listopadu 2023.

