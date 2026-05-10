Trump poslao žestoku poruku: 'Ako se itko približi tom mjestu, raznijet ćemo ih'

Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da se desetljećima poigrava sa SAD-om i ostatkom svijeta u svojoj novoj objavi na društvenoj mreži Truth Social.

"Iran se igra sa Sjedinjenim Državama i ostatkom svijeta već 47 godina (ODGOVOR, ODGOVOR, ODGOVOR!), a onda je konačno "dobio plaću" kada je Barack Hussein Obama postao predsjednik. Nije bio samo dobar prema njima, bio je sjajan, zapravo je stao na njihovu stranu, odbacio Izrael i sve ostale saveznike te dao Iranu veliku i vrlo moćnu priliku za novi život. Stotine milijardi dolara i 1,7 milijardi dolara u zelenim novčanicama, sletjelo je u Teheran, a predano im na srebrnom pladnju", napisao je Trump i dodao da su sve banke u Washingtonu, Virginiji i Marylandu bile ispražnjene.

'Više se neće smijati!'

"Bilo je to toliko novca da, kada je stigao, iranski nasilnici nisu imali pojma što s njim. Nikada nisu vidjeli toliko novca i nikad više neće. Izvađen je iz aviona u koferima i torbama, a Iranci nisu mogli vjerovati koliko su sretni. Konačno su pronašli najvećeg NAIVCA od svih, u obliku slabog i glupog američkog predsjednika. Bio je katastrofa kao naš 'vođa', ali ne tako loš kao pospani Joe Biden!", nastavio je Trump.

"Iranci nas 47 godina vuku za nos, drže u iščekivanju, ubijaju naše ljude bombama uz ceste, guše prosvjede i nedavno su ubili 42.000 nevinih, nenaoružanih prosvjednika i smijali se našoj sada PONOVNO VELIKOJ zemlji. Više se neće smijati!", poručio je predsjednik Trump.

Trump je ranije u intervjuu za televizijsku emisiju Full Measure rekao da neće dopustiti Iranu da dođe do visoko obogaćenog uranija. Rekao je da američka vojska neprestano nadzire taj nuklearni materijal te je umanjio značaj činjenice da se uranij - za koji se vjeruje da je zakopan ispod ruševina nuklearnih postrojenja - još uvijek nalazi u Iranu, piše Al Jazeera.

"Doći ćemo do toga u nekom trenutku, kad god budemo htjeli. Imamo ga pod nadzorom", rekao je Trump. "Napravio sam nešto što se zove Svemirske snage (Space Force), i oni promatraju. Ako bi netko ušao tamo, mogli bi vam reći njegovo ime, adresu, broj značke… Ako se itko približi tom mjestu, znat ćemo za to i raznijet ćemo ih", dodao je.

Iranski visoko obogaćeni uranij jedno je od glavnih spornih pitanja između Washingtona i Teherana u pregovorima o prekidu vatre. SAD želi da Iran prebaci uranij izvan zemlje i potpuno ugasi svoj nuklearni program. Teheran ne želi odustati od prava na obogaćivanje uranija.

Prema nekim međunarodnim medijskim izvještajima, uranij se navodno još uvijek nalazi ispod nuklearnih lokacija koje je SAD bombardirao u lipnju 2025. Teheran nije potvrdio gdje se nalazi nuklearni materijal.

Netanyahu: Rat nije završen, obogaćeni uranij mora biti uklonjen

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je, pak, da rat s Iranom nije završen jer Iran i dalje posjeduje obogaćeni uranij koji "mora biti uklonjen" iz zemlje, kao i druge vojne kapacitete koje još treba neutralizirati.

"Mislim da je rat postigao mnogo, ali nije gotov jer Iran još ima nuklearni materijal, obogaćeni uranij koji mora biti iznesen iz Irana", rekao je Netanyahu tijekom gostovanja u emisiji "60 Minutes" na televiziji CBS.

Dodao je da Iran i dalje ima postrojenja za obogaćivanje uranija koja treba demontirati, saveznike koje podržava i balističke projektile koje želi proizvoditi.

"I think it accomplished a great deal, but it's not over," Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tells 60 Minutes about the war in Iran. Netanyahu says highly enriched uranium must be removed from Iran and believes "it can be done physically."

"Mnogo toga smo oslabili, ali sve je to još uvijek tamo i ima još posla", rekao je Netanyahu u dijelu intervjua koji je unaprijed objavljen. Cijeli razgovor bit će emitiran u nedjelju navečer.

Na pitanje, kako bi taj materijal trebao biti uklonjen, Netanyahu je rekao: "Uđete unutra i uzmete ga." Netanyahu je dao naslutiti da bi uranij mogao biti fizički uklonjen i uz dogovor s Teheranom i bez njega te da SAD podržava obje mogućnosti. Nije htio govoriti o mogućim vojnim planovima i vremenskom okviru jedne takve operacije.

"Ono što mi je predsjednik SAD-a Donald Trump rekao jest: 'Želim ući unutra.' Mislim da se to može fizički izvesti. To nije problem. Ako imate sporazum i uđete unutra te ga uzmete, zašto ne? To je najbolji način", rekao je Netanyahu.

Na pitanje može li uranij biti uklonjen silom ako ne bude dogovora s Iranom, Netanyahu je izbjegao izravan odgovor.

"Postavljat ćete mi takva pitanja, a ja ću ih izbjegavati jer neću govoriti o našim vojnim mogućnostima. Neću davati nikakav vremenski okvir, ali reći ću da je to iznimno važna misija", odgovorio je izraelski premijer.

