Nema mira za Europu, Trump poslao upozorenje: 'Imate rok do 4. srpnja'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social da je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Telefonski razgovor je opisao kao "vrlo uspješan".

Trump je rekao da je u razgovoru Europskoj uniji odobrio dodatno vrijeme za provedbu obveza iz trgovinskog dogovora sa SAD-om, kako bi izbjegla nove carinske mjere. Novi rok postavljen je do 4. srpnja, dana kada SAD obilježava 250. obljetnicu države.

"Imao sam odličan razgovor s predsjednicom Europske komisije, Ursulom von der Leyen. Razgovarali smo o mnogim temama, uključujući i to da smo potpuno jedinstveni u tome da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Složili smo se da režim koji ubija vlastiti narod ne može kontrolirati bombu koja može ubiti milijune", napisao je Trump.

"Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Turnberryju u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad! Dano je obećanje da će EU ispuniti svoj dio sporazuma i, prema Sporazumu, smanjiti svoje carine na NULU! Složio sam se da dam rok do 250. rođendana naše zemlje ili će, nažalost, njihove carine odmah skočiti na puno više razine", dodao je Trump.

