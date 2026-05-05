Von der Leyen zagrmila na najnoviju Trumpovu prijetnju: 'Spremni smo na svaki scenarij'

Europska unija je "spremna za svaki scenarij" ako američki predsjednik Donald Trump jednostrano poveća carine na automobile proizvedene u Europskoj Uniji, izjavila je predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen. Naglasila je da je SAD ograničen ograničenjem koje ga sprječava da samostalno povećava carine.

Trump je prošlog tjedna šokirao Europljane kada je iznenada zaprijetio povećanjem carina na automobile proizvedene u EU-u, s 15 na 25 posto. Američki predsjednik tvrdio je da se carine ne poštuju.

"Dogovor je dogovor, a mi imamo dogovor. A bit ovog dogovora je prosperitet, zajednička pravila i pouzdanost", rekla je von der Leyen u utorak u Armeniji, piše Euronews. "Želimo od ovog rada (postići) obostranu korist, suradnju i pouzdanost. I spremni smo za svaki scenarij", dodala je von der Leyen, sugerirajući odmazdu.

Costa uz von der Leyen

Predsjednica Europske komisije, koja nadzire trgovinsku politiku, rekla je da je blok "u završnoj fazi" provedbe stupa trgovinskog sporazuma EU-a i SAD-a osmišljenog za ukidanje carina na širok raspon američkih proizvoda. O zakonu se pregovara u Europskom parlamentu, što je ranije bilo odgođeno zbog Trumpovog pokušaja da preuzme danski Grenland. Zastupnici u Europskom parlamentu izmijenili su izvorni tekst kako bi ojačali zaštitne mjere.

Prema zajedničkoj izjavi koju su prošle godine objavili Bruxelles i Washington, SAD je trebao sniziti carine na automobile proizvedene u EU-u nakon uvođenja zakona, a ne nakon njegovog konačnog odobrenja. SAD se obvezao i na sveobuhvatno ograničenje od 15 posto na robu iz EU-a, što isključuje dodatne carine.

"Usklađenost s dogovorenim gornjim limitom još uvijek nije postignuta", rekla je von der Leyen, zahtijevajući poštivanje "različitih demokratskih procesa".

Predsjednik Europskog vijeća, António Costa, rekao je da 27 država članica "u potpunosti" podržava rad Komisije i njezinu predsjednicu.

Sve zbog Merza?

Otkako je Trump u petak zaprijetio novim carinama, Bruxelles je od Washingtona zatražio obrazloženje odluke, istovremeno signalizirajući da je spreman odgovoriti. Kasnije u utorak, na marginama sastanka G7 u Parizu, očekuje se sastanak europskog povjerenik za trgovinu, Maroša Šefčoviča s američkim trgovinskim predstavniom Jamiesonom Lee Greerom, kako bi razgovarali o tom pitanju.

Trumpova objava povezana je s nedavnim komentarima njemačkog kancelara Friedricha Merza da je Iran "ponizio" SAD u ratu. Njemačka je najveći proizvođač automobila u Europi i uvelike ovisi o izvozu. Međutim, Merz je porekao bilo kakvu vezu između svojih izjava i carine od 25 posto.

