Kylian Mbappé ušao je nakon ozljede: Poslušajte kako je dočekan na Bernabeuu

Kylian Mbappé vratio se na teren nakon dvije utakmica izbivanja zbog ozljede. Mbappé nije bio spreman za utakmice protiv Espanyola i Barcelone, a u četvrtak je protiv Ovieda u 36. kolu La lige ušao u 69. minuti.

Malo je reći da njegov povratak na teren nije lijepo dočekan na Bernabeuu. U trenutku njegova ulaska na teren stadionom u Madridu prolomili su se vrlo glasni zvižduci. Tu scenu možete pogledati i poslušati OVDJE.

Ti zvižduci idu u prilog nedavnoj peticiji navijača Reala koja tjera francusku zvijezdu iz kluba. Tu peticiju potpisalo je više od 16 milijuna ljudi iako ona nije legitimna jer ju može potpisati bilo tko na jednostavnoj web stranici. Ipak, kritike navijača Reala nisu lažne niti nelegitimne.

Dok Real Madrid ulazi u završnicu sezone koja je završila bez trofeja, Mbappé je viđen kako se opušta na jahti na Sardiniji sa svojom djevojkom, glumicom Ester Exposito. Mbappé je dobio slobodno, no njegovo putovanje, iako je odobreno od strane kluba, nije se svidjelo navijačima s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi klub.

Španjolski mediji navode kako francuska superzvijezda uživa prevelike privilegije u momčadi. Navodno se druži gotovo isključivo s francuskim igračima i suočio se s kritikama zbog kašnjenja na timske obroke. Navodi se kako se Mbappé distancira od momčadi već mjesecima. U trening centru Valdebebas kruže glasine i o njegovom lošem stavu i ponašanju.