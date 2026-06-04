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OD PL DO 1.NL /

Nova bomba u Kustošiji! Stigao bek iz prvaka Engleske i viceprvaka Europe

Nova bomba u Kustošiji! Stigao bek iz prvaka Engleske i viceprvaka Europe
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Foto: Privatna arhiva

NK Kustošija završila je na trećem mjestu u 2.NL i osigurala ulazak u 1.NL

4.6.2026.
13:02
Dominik Franculić
Privatna arhiva
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Kustošija stvara megamomčad na zapadu Zagreba, a sada im je stigao novi kapitalac. Menadžeri Andy Bara i Maks Kovačević doveli su igrača iz, ni više, ni manje, iz Arsenala

19-godišnji engleski desni bek Josh Nichols stigao je kao slobodan igrač, objavio je Fabrizio Romano, a i Kustošija se pohvalila na svojim društvenim mrežama. Riječ je o mladom igraču koji uglavnom igra za U-21 momčad Arsenala, a upisao je ove sezone i dva nastupa za prvu momčad u Liga kupu, a nekoliko puta bio je na klupi u Premier ligi i Ligi prvaka

Podsjećamo, Arsenal je osvojio englesku Premier ligu, a u Ligi prvaka je igrao finale koje je izgubio od PSG-a nakon jedanaesteraca. 

Nova bomba u Kustošiji! Stigao bek iz prvaka Engleske i viceprvaka Europe
Foto: NK Kustošija

"Josh je dijete Arsenala te je prošao kroz sve kategorije aktualnog prvaka engleske, a kroz zadnjih nekoliko sezona priključen je i prvoj momčadi za koju je službeni debi upisao već sa 17 godina. Welcome to Kustošija", napisao je zagrebački klub na svojim društvenim mrežama.

NK Kustošija završila je na trećem mjestu u 2.NL i osigurala ulazak u 1.NL, drugi razred hrvatskog nogometa gdje će biti jedni od favorita za ulazak u SHNL.

ArsenalNk Kustošija1.nlAndy BaraMaks Kovačević
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