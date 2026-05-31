UEFA objavila najboljeg igrača i momčad sezone u Ligi prvaka
U momčadi sezone su i tri igrača poraženog finalista Arsenala
Ofenzivac Paris Saint Germaina, Gruzijac Hviča Kvarachelija proglašen je za najboljeg igrača nogometne Lige prvaka ove sezone.
Kvarachelija je sa 10 golova i šest asistencija bio najzaslužniji za obranu naslova PSG-a.
Uz njega, još četiri igrača PSG-a, Ousmane Dembele, Marquinhos, Nuno Mendes i Vitinha, izabrano je u najbolju momčad sezone. U momčadi sezone su i tri igrača poraženog finalista Arsenala, David Raya, Gabriel i Declan Rice.
MOMČAD SEZONE:
Vratar: David Raya (Arsenal)
Obrana: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG)
Veza: Michael Olise (Bayern), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Hviča Kvarachelija (PSG)
Napad: Ousmane Dembele (PSG), Harry Kane (Bayern)