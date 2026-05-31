Supruzi PSG-ova vratara zabranili rusku zastavu: Njezin potez obišao je svijet

Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu u Budimpešti boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedili Arsenal s 4-3 nakon što je susret završio 1-1.

Arsenal je poveo u šestoj minuti golom Kaija Havertza, a izjednačio je Ousmane Dembele iz jedanaesterca u 65. minuti. Kako do kraja susreta više nije bilo golova odluka je pala udarcima s bijele točke. Presudili su promašaji Ezea i Gabriela koji nisu pogodili gol, dok kod PSG-a nije zabio Mendez.

Slavlje nakon utakmice donijelo je svoje priče, a jedna je postala viralna zahvaljujući supruzi PSG-ova vratara Matveja Safonova. Njegova partnerica Marina Kondratjuk napravila je nešto što je obišlo svijet. Naime, nije joj bilo dozvoljeno unijeti na tribine rusku zastavu pa se ona snašla.

Pomoću vrećica u bojama ruske zastave, sama ju je složila i s tom zastavom ušla u teren dok je bilo slavlje i tako postala viralna.

La femme de Safonov s’est vu interdire d’apporter un drapeau russe 🇷🇺 pendant la finale de la Ligue des Champions 🏆



Elle a donc décidé d’en fabriquer un elle-même dans les gradins du stade 🏟️ pic.twitter.com/hCdsTO56Z8 — Riyadinho (@riyadinhoo_) May 31, 2026