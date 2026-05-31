SNAŠLA SE /

Supruzi PSG-ova vratara zabranili rusku zastavu: Njezin potez obišao je svijet

Supruzi PSG-ova vratara zabranili rusku zastavu: Njezin potez obišao je svijet
Foto: MAXIM THORE/BILDBYRĹN/Shutterstock Editorial/Profimedia

Slavlje nakon utakmice donijelo je svoje priče, a jedna je postala viralna zahvaljujući supruzi PSG-ova vratara

31.5.2026.
20:40
Sportski.net
MAXIM THORE/BILDBYRĹN/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu u Budimpešti boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedili Arsenal s 4-3 nakon što je susret završio 1-1.

Arsenal je poveo u šestoj minuti golom Kaija Havertza, a izjednačio je Ousmane Dembele iz jedanaesterca u 65. minuti. Kako do kraja susreta više nije bilo golova odluka je pala udarcima s bijele točke. Presudili su promašaji Ezea i Gabriela koji nisu pogodili gol, dok kod PSG-a nije zabio Mendez.

Slavlje nakon utakmice donijelo je svoje priče, a jedna je postala viralna zahvaljujući supruzi PSG-ova vratara Matveja Safonova. Njegova partnerica Marina Kondratjuk napravila je nešto što je obišlo svijet. Naime, nije joj bilo dozvoljeno unijeti na tribine rusku zastavu pa se ona snašla.

Pomoću vrećica u bojama ruske zastave, sama ju je složila i s tom zastavom ušla u teren dok je bilo slavlje i tako postala viralna. 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
