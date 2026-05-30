Liga koja nam paše! Čak šest puta je Hrvat bio najbolji strijelac ovog prvenstva

Club Brugge nedavno se na svojim društvenim mrežama pohvalio kako su u 135-godišnjoj povijesti kluba devet puta imali najboljeg strijelca belgijskog prvenstva.

Zanimljivo je da su od osam igrača na toj listi čak trojica Hrvata. Mario Stanić bio je u dresu Brugge najbolji strijelac lige 1995./96. s 20 golova. Sezonu kasnije njegov uspjeh je ponovio Robert Špehar s čak 26 golova, a Ivan Perišić bio je najbolji strijelac prije 15 godina s 22 pogotka.

Ove sezone Nicolo Tresoldi s 19 golova bio je najbolji strijelac belgijske lige. Ukupno je čak šest puta Hrvat bio najbolji strijelac belgijskog prvenstva. Osim spomenute trojke iz Bruggea, Zlatnu kopačku u Belgiji je dva puta u nizu osvajao Josip Weber u dresu drugog cluba iz Bruggea, Cerclea. Bilo je to 1992. i 1993.

Branko Strupar u dresu Genka s 22 gola bio je najbolji strijelac 1997./98. Odmah nakon Stanića i Špehara što znači da je tri puta u nizu najbolji strijelac belgijske lige bio Hrvat. Našima u Belgiji stvarno dobro ide!