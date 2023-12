Jedan od legendarnih članova Vatrenih koji su osvojili broncu na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. bio je Mario Stanić, koji je od nedavno postao pomoćni trener u Šahtaru. Zbog svog novog posla morao je prepustiti vođenje svoje emisije (Ne)uspjeh prvaka novom voditelju Goranu Vlaoviću kojemu je i sam bio gost.

"Dinamovac ili hajdukovac? Ja sam željovac! U Dinamu sam bio 11 mjeseci i bilo mi je predivno, ali onom dijelu sebe, odnosno svoje obitelji, koji su više hajdukovci. Recimo da sam 60:40 posto za Hajduk", odgovorio je Stanić na pitanje za koga navija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prisjetio se da je nakon početka rata u BiH i odlaska iz Željezničara mogao završiti i u Hajduku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vujadin Boškov htio me dovesti u Romu, Dušan Bajević u AEK, znali su za mene, ali ja nisam imao papire. Zbog rata nismo mogli doći ni do kakvih dokumenata i onda je UEFA dala proglas da nogometaši iz ratnih područja mogu igrati s izbjegličkim statusom. Tada sam se vratio u Hrvatsku i stigao u Dinamo. Htio me i Hajduk, ali dosta stidljivo", rekao je Stanić i nastavio:

"Htio sam igrati u Europi, ali jedan je razlog moga odlaska bila i ona ružna scena kad su Zdravko Mamić i Ćiro Blažević došli u klub pa je predsjednik Šoić bježao preko ograde. Tada sam osjetio da nisam na pravom mjestu, zapitao se gdje sam došao. U Želji smo svi razmišljali kako je Dinamo gospodski klub i uređen, a onda vidiš drugu realnost i rekao sam menadžeru Naletu da idem bilo gdje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Dinama je nakon samo jedne sezone otišao u Sporting iz Gijona, a kasnije je igrao još za Benficu, Club Brugge, Parmu i Chelsea. Karijeru je završio 2004. godine u 33. godini.

Za Hrvatsku je odigrao 49 utakmica i zabio sedam golova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.