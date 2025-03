Dalić prelomio i donio veliku odluku o supernogometašu nakon našeg teksta u jeku neviđenog ludila

"Velika mi je čast što je Austrija zainteresirana za mene, što me veliki trener kao što je Ralf Rangnick želi u reprezentaciji, to bi bio kompliment za svakog igrača, ali moje je srce hrvatsko. Uvijek sam htio igrati za Hrvatsku, još kad sam bio dijete. Za mene postoji samo Hrvatska, niti jedna druga reprezentacija me ne zanima. Nikad oko toga nisam imao dvojbe. Uopće ne razmišljam na način da moramo nešto birati. Ne, ništa ne biram, odavno sam odabrao, još kao 14-godišnjak prvi sam put odjenuo hrvatski dres i od tada ga nosim. Za mene je Hrvatska jedini prioritet. Davno sam dao intervju u kojem sam rekao da mi je najveći san osvojiti trofej s hrvatskom reprezentacijom. To mi je san karijere. Ako to postignem, sve sam postigao što sam želio u životu", kazao je za SN Franjo Ivanović 27. siječnja.