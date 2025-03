Ove građevine prkose gravitaciji: Prizori s visina koji ostavljaju bez daha

4. Top of the Rock, New York, SAD: Na ovom vidikovcu se pruža jedan od najboljih pogleda na grad. Na vrhu Rockefeller Centra su tri kata s unutarnjim i vanjskim terasama koje nude nevjerojatne poglede na grad. S terasa okrenutih na sve strane svijeta – istok, zapad, sjever i jug – pruža se panoramski pogled na New York. Top of the Rock jedno je od najposjećenijih mjesta u New Yorku, a zgrada također služi kao sjedište televizijske kuće NBC.