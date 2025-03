Jelena Karleuša zaplakala pred kamerama, ovo je razlog nesvakidašnjeg prizora

''Svađe nisu bitne, pamti se samo dobro i računa se samo dobro kada je netko u problemu. Ja sam prišla i pružila ruku, on se baš oduševio kad me vidio, sjela sam i porazgovarala. Nije bitno ni gdje smo se vidjeli i rekao mi je: "Jeco, zar si ti stvarno mislila da ću ja umrijeti, a da tebe još jednom ne vidim"… Naravno, to je rekao u šali, a ja sam mu rekla: "Sale, nećeš ti umrijeti, živjet ćeš ti još dugo, dugo i svađat ćemo se ti i ja još mnogo, mnogo puta"… On mi je rekao: "Nećemo se više nikada ti i ja, Jeco, posvađati". To mi je posljednje rekao'', rekla je Jelena kroz suze.