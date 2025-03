On ju je na kraju odabrao za romantično putovanje, no umjesto ljubavne priče, uslijedio je neočekivani rasplet – Ante joj je priopćio da bi volio da ostanu samo prijatelji, što je Klara doživjela kao iznenađenje. "Ja sam ipak deset puta bolja partija nego on. Znam to," samouvjereno je poručila.