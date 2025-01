Ekskluzivno doznajemo: Elitni hrvatski nogometaš igrat će za reprezentaciju iz susjedstva?

Hrvatski nogometaš Franjo Ivanović igra sjajno u belgijskome Union Saint-Gilloiseu. U četvrtak je nastavio golgeterski niz i u Europa ligi protiv Brage postigao dva pogotka. Odlazak u Belgiju iz Rijeke za sad se ovom "stroju za golove" pokazao punim pogotkom jer hrvatski je napadač trenutno na 11 golova i tri asistencije u 25 nastupa. Ipak izbornik Dalić mogao bi izgubiti Ivanovića jer kako ekskluzivno doznajemo, jedna druga reprezentacija zagrizla je za bivšeg igrača Rijeke.

Izvor nam je otkrio kako je izbornik austrijske reprezentacije Ralf Rangnick bio prisutan na utakmici protiv Brage i kako je ovih dana spreman pozvati Ivanovića u reprezentaciju. Ivanović ima pravo igranja za Austriju jer je rođen u naselju Schwaz u južnome Tirolu. Roditelji su mu rodom iz sela blizu Brčkog u BiH, no u mlađim danima Ivanović se odlučio za Hrvatsku.

Foto: profimedia

Sad bi moglo doći do promjene jer se stvorila gužva u napadu kod Vatrenih. Budimir nastavlja trpati u LaLigi, Matanović je nova zvijezda u usponu koja uživa Dalićevo povjerenje, a Kramarić je jedan od omiljenijih izbornikovih igrača. Svi znamo da se Zlatko Dalić strogo drži hijerarhije tako da čak i da Ivanović dobije priliku za Vatrene bilo bi to na kapaljke. Stoga bi Ivanović mogao i prihvatiti poziv austrijske reprezentacije, a vrijeme će pokazati hoće li to biti veliki propust HNS-a.

