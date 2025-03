Modrić izašao iz igre, Real se ubrzo spasio velikog kiksa

Uz puno mučenja su nogometaši madridskog Reala pred svojim navijačima svladali Leganes 3-2 u dvoboju 29. kola španjolske La Lige.

Nakon inicijative u uvodnom dijelu susreta Real je poveo golom Mbappea iz jedanaesterca u 32. minuti. Ali, odmah nakon što su gosti krenuli s centra uspjeli su izjednačiti pogotkom Diega Garcije. Nije tu bio kraj šokovima za domaće navijače jer je u 41. minuti Dani Raba zabio novi gol za Leganes koji je odmor dočekao uz prednost 2-1.

Odmah na startu drugog dijela, nakon prilične zbrke pred gostujućim vratima, za 2-2 je pogodio Bellingham u 47. minuti, dok je u 76. Mbappe postigao svoj drugi pogodak na susretu. Zabio je iz slobodnog udarca za preokret i 3-2 Reala. Prijetio je Leganes do kraja, kao i Real u kontranapadima, no rezultat se do kraja više nije mijenjao.

Real se bodovno izjednačio s Barcelonom na vrhu ljestvice, imaju po 63 boda, ali Barcelona ima utakmicu manje.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić počeo je susret za Real, a zamijenjen je u 81. minuti.

Treću prvenstvenu utakmicu u nizu nogometaši madridskog Atletica ostali su bez pobjede, odigrali su 1-1 kod Espanyola u 29. kolu. Atletico je poveo u 38. minuti pogotkom Cesara Azplicuete, ali je domaćin do boda stigao golom iz jedanaesterca. U 71. minuti je Javi Puado pogodio za konačnih 1-1.

Prije ovog remija Atletico je imao dva poraza u nizu, od Getafea i Barcelone, čime sve teže prati jaki ritam vodećeg dvojca.

Nogometaši Real Sociedada rutinski su osvojili tri domaća boda ove subote, svladali su Valladolid s 2-1. Po jedan pogodak je Real Sociedad postigao u svakom poluvremenu. Za 1-0 je pogodio Mikel Oyarzabal u 23. minuti, dok je u 68. Sergio Gomez bio strijelac za 2-0. U 93. minuti je Latasa bio strijelac za goste i njihovu tanku nadu te u preostalom vremenu Valladolid nije uspio doći do novog pogotka i osvajanja barem jednog boda.

Za Real Sociedad je od 66. minute zaigrao hrvatski reprezentativac Luka Sučić, koji se na terene vratio nakon ozljede, dok je na drugoj strani Stanko Jurić igrao od početka i zamijenjen je u 62. minuti. Valladolid je i dalje uvjerljivo posljednji. Uz utakmicu više ima devet bodova manje od pretposljednjeg Las Palmasa.

Nedjeljni parovi ovog kola su Getafe - Villarreal, Barcelona - Girona, Athletic Bilbao - Osasuna, Valencia - Mallorca i Betis - Sevilla, dok će sve zaključiti Celta - Las Palmas utakmicom u ponedjeljak.

