Zadnji je čas za važnu odluku - gdje za Novu? Građani otkrili kako izgleda najbolji doček

DILEME PRED FEŠTU /

Ako si već niste dogovorili termin za frizuru - ma ko vas šiša, nema šanse da ga nađete. Svi se friziramo, kupujemo posebne košulje, haljine, spremamo za doček. Fancy hotel u Puli - 590 eura za novogodišnju feštu ili recimo Rim avionom, 4 dana, 900 eura. A ima i onih jeftinijih studentskih aranžmana, autobusom u Beograd - 3 noći za 210 eura. Najjeftinije su veselice na gradskim trgovima. Više pogledajte u prilogu.