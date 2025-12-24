Kako pravilno zamotati poklon? Imamo sve savjete i analize da se što manje naživcirate

TRIKOVI S UKRASNIM PAPIROM /

Nastavljamo s našim predbožićnim pokušajem da se što manje živcirate. Zamatanje poklona. Postoje neka vrlo precizna istraživanja proizvođača selotejpa koja kažu da žene u prosjeku zamotaju 20 poklona u ovo blagdansko vrijeme, a muškarci manje od 10. Mi nećemo ulaziti u te rodne stereotipe. Ali hoćemo u vještinu prelamanja ukrasnog papira - dubinski smo istražili bespuća interneta i pronašli neke od najbržih i najjednostavnijih načina