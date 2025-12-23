Svećenik otkrio vraćaju li se mladi Crkvi i omiljeni film: 'Ako moram birati, onda Umri muški'

Svake godine redovno se svi zgražamo da nije duh Božića to blještavilo, ali opet rušimo rekorde potrošnje, peglamo karticu kao da nema sutra jer ne želimo da naši bližnji misle da nam nije stalo do njih.

Kako se boriti s tim dualizmom, kako odvojiti metafizičku i fizičku priču u RTL Direktu Ivana Skorina govorio je teolog i filozof, isusovac pater Tvrtko Barun.

Jeste obavili božićni shopping ili se ne upuštate u te svjetovne čini?

Unutar tima Malog centra Ignacija imali smo božićno darivanje, tako da sam to već obavio.

Kao Secret Santa?

Da, da, to je to.

Što najviše volite dobiti kao poklon?

Jednostavne stvari. Ja sam praktičan tip – nešto konkretno, što mi treba za svaki dan i što bih si ionako sam kupio.

Ako znamo da su našim bližnjima dovoljne i male stvari, zašto onda trošimo pola plaće i više na poklone?

S jedne strane želimo nekoga darovati i uljepšati mu trenutak. S druge strane, možda previše ovisimo o tome što će drugi misliti o nama – kako ćemo se pokazati, kao darežljivi ili bogati. Tada često darujemo izvan svojih mogućnosti. Tu se zapravo radi o pitanju osobne autentičnosti, istinoljubivosti prema onome što mogu, što želim i što je na koncu dovoljno kao znak pažnje i ljubavi.

Kako želim da me se percipira... Ne želim ja biti taj koji je samo dao nešto malo...

Upravo to. Ponekad nam je važnije što će drugi misliti nego ono što je doista u redu i iskreno.

Možda je odrasle teško mijenjati, ali kako djeci objasniti da Božić nisu samo pokloni?

Kao svećenik, ali i kao netko tko ima 39 nećaka i nećakinja, vidim koliko je teško odgajati djecu, naučiti ih cijeniti ono što imamo, osobito jer u Hrvatskoj uglavnom živimo u izobilju – često i s previše stvari. Vjerujem da to nije lagano unijeti kao vrijednost u odgoju prema djetetu.

Da budemo zadovoljni s onim što imamo, da znamo biti velikodušni u dijeljenju prema drugima jer uvijek ima djece koja imaju manje, mislim da je to nešto što je dobro gajiti unutar obitelji, među braćom i sestrama, a onda prema onima oko nas.

Moj je dojam da su se milenijalci udaljili od Crkve, dok se Generacija Z ponovno vraća. Jesam li u krivu?

Rekao bih da je Crkva u Hrvatskoj mlada i živa, osobito u usporedbi s drugim europskim zemljama. Možemo zbog toga biti zahvalni. Naravno, ima mnogo ljudi koji su izgubili poveznicu s Bogom ili Crkvom. Tu je ključno pitanje kreativnosti, pristupačnosti i blizine suvremenom čovjeku – razumijevanja njegovih potreba, načina na koji traži i živi svoju duhovnost i žeđ za Bogom.

Dugo se govori da se mladi udaljavaju od Crkve, no kod nas se čini da je trend obrnut u odnosu na zapadne zemlje...

Dobro je da ljudi vjeru i duhovnost doživljavaju kao kvalitetnu vrijednost za društvo, ne samo za vjernike. Ona može držati društvo u kvalitetnoj napetosti između unutarnjeg i vanjskog života. Kršćanska vjera, osim osobnog odnosa s Bogom, snažno potiče izlazak prema drugome u potrebi te brigu za opće dobro i za društvo u cjelini.

Ovo je godina u kojoj smo se oprostili od pape Franje i upoznali papu Lava. Kako gledate na ono što smo dosad vidjeli?

Papa Franjo mi je bio osobito drag jer je bio isusovac, kao i ja, pa dijelimo ignacijevsku duhovnost. Papa Lav nije donio neke velike promjene, već je nastavio u sličnom tonu – reforme i produbljenja Crkve, ali na svoj specifičan način. Mislim da možemo biti sretni što u 20. i 21. stoljeću imamo pape koji su ljudi autentičnog i svetog života, koji iskreno svjedoče Krista i angažirani su u svijetu, ponizni, ali jasni u zalaganju za pravdu, istinu i dobro, što je poslanje svakog kršćanina.

Imamo Amerikanca za papu koji se često tumači kao netko tko 'brani Europu od Trumpa'. Kako vi to vidite?

Ne bih rekao da on nekoga „brani“, ali vidjeli smo da vrlo jasno i mudro iznosi svoje stavove. Govori iz perspektive socijalnog nauka Crkve, zna uputiti kritiku kada nešto nije u skladu s moralom i etikom, ali pritom zadržava potrebnu neutralnost prema političkim akterima. Mislim da ima dobru mjeru između govora, djelovanja i crkvene odgovornosti.

Za kraj, kako vi osobno provodite Božić? Imate li omiljeni blagdanski obrok, film i pjesmu?

Imamo veliku obitelj pa se na Badnjak kod mame okupi nas pedeset – doslovno najuža obitelj. Tu su djeca, vatromet, darovi koje baka pripremi, i kolači, posebno šubare s kokosom, to mi je fino. Što se filmova tiče, nisam neki filmski tip, ali ako moram birati između 'Sam u kući' i 'Umri muški' - to je 'Umri muški'.

A od pjesama?

Bijeli Božić, ali ima i drugih lijepih pjesama.