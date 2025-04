Hrvatski svećenik otkrio po čemu ćemo najviše pamtiti Papu: 'To je karakteristično za njega'

Smrt pape Franje u razgovoru s voditeljicom RTL-a Danas Damirom Gregoret prokomentirao je pater Tvrtko Barun, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoističnu Europu.

"Iznenadila me vijest. Bilo ga je lijepo jučer vidjeti na Trgu svetog Petra, mogu reći da sam si doista mislio da je to čovjek koji se dao do kraja. To mu sigurno nije pomoglo u bolesti i sigurno ga je iscrpilo, ali baš je bilo lijepo da na sam Uskrs podijelio radost Uskrsa", kaže Barun.

Poruka Uskrsa

Osvrnuo se na činjenici da je papa preminuo baš na Uskrsni ponedjeljak. "To možemo gledati kao poruku Uskrsa - smrt nije kraj, pobjeda života, bez obzira na okolnosti. Sve što je proživljavao zadnjih tjedana, mjeseci, to je isto povezano s korizmom i razmišljanjem o patnji, križu. Uskrs je za njega sigurno prelazak u nešto što je ljepše od naše stvarnost i onda će moći uživati Uskrs", govori Barun.

Na pitanje kakav je bio papa Franjo, Barun odgovora: "Kad sam čuo da je izabran, tada sam bio u Francuskoj na studiju. Svi smo bili iznenađeni, pogotovo mi isusovci. S prvim gestama doista je davao poruku onoga što će kasnije i živjeti papa; od gesta 'dobra večer', način na koji se odijevao, gdje je živio, ime koje je uzeo. Prvo putovanje - Lampedusa, migranti."

"Ono što je živio, govorio i pokazivao je pitanje suosjećanja i brige za one najmarginaliziranije. To je važna dimenzija njega i želja, odlučnost mijenjati Crkvu u smislu reforme. Budućnost, vjerujem da će biti slična. Više od 80 posto kardinala koji će birati nasljednika su kardinali koje je papa imenovao", zaključuje Barun.

Na pitanje po ćemo ćemo najviše pamtiti Papu, Barun odgovora: "Možda normalnost tog čovjeka, kao čovjeka i pape. Pristup drugom čovjeku kao čovjeku, bez obzira na vjernost tradiciji i učenju. Uvijek uho i oko za čovjeka. To je nešto što je bilo karakteristično za njega i nešto u čemu možemo učiti od njega".

"Svaki papa donosi nešto specifično. Jako je puno putovao. Izašao je iz Europe i crkva s njime. Osjećaj za siromahe - to je nešto što ostaje s nama", dodaje Barun.

Cijeli razgovor pogledajte u videu:

