Nesvakidašnji prizor iz Nacionalnog parka Sjeverni Velebit: Jelen uživa u blatnom spa tretmanu

Nacionalni park Sjeverni Velebit na svojim je društvenim mrežama, podijelio nevjerojatnu snimku koja prikazuje jedan od onih rijetkih, intimnih trenutaka iz života divljine. U kratkom videu, koji je brzo postao hit na internetu, glavni protagonist je veličanstveni jelen uhvaćen usred onoga što su iz parka duhovito nazvali „wellness tretmanom“.

Snimka nadzorne kamere prikazuje jelena koji se s potpunim užitkom valja u blatnjavoj lokvi, prepuštajući se igri i prskanju bez ikakve brige. Prizor neodoljivo podsjeća na opuštanje u luksuznom spa centru, a upravo su takvu asocijaciju iskoristili i u samom Nacionalnom parku, opisujući scenu kao „blatnu spa oazu“. Kako su pojasnili u opisu objave, ovakvo ponašanje potpuno je prirodno i instinktivno. Blato životinjama služi kao zaštita od sunca i dosadnih kukaca, pomaže im u regulaciji tjelesne temperature te održava kožu zdravom.

Ovaj edukativni, ali i zabavni sadržaj izazvao je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje prizorom, ostavljajući poruke poput „Prekrasno“, "E ovo se zove guštanje", „Koja uživancija“ i „Happy hour“. Neki su ipak izrazili sumnju da se radi o djelu umjetne inteligencije. Bila stvarna ili ne, snimka jelena u blatnoj kupki nasmijala je i raznježila mnoge.