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DIVLJE PČELE /

Vukasi se brane, a Mirjana Cviti pokaže svu svoju moć

Vukasi se brane, a Mirjana Cviti pokaže svu svoju moć
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Foto: Rtl

Napetosti u Vrilu na samom su vrhuncu, a pred gledateljima je finalni tjedan sezone

3.6.2026.
12:33
Hot.hr
Rtl
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Vukasi završe s davanjem iskaza tužitelju. Marko je neodlučan, a Veljko nervozan pred davanje iskaza jer ga muči grižnja savjesti.

Vukasi se brane, a Mirjana Cviti pokaže svu svoju moć
Foto: Rtl

Zora se udaljila od sestara i svih mještana. Nakon što je od žena iz Vrila dobio ponudu koju ne može odbiti, Mate napušta mjesto.

Čavka daje Vici ponudu u želji da ovaj otkupi njegovo zemljište. Domazetu neočekivano na vrata dolazi tajna policija.

Vukasi se brane, a Mirjana Cviti pokaže svu svoju moć
Foto: Rtl
Vukasi se brane, a Mirjana Cviti pokaže svu svoju moć
Foto: Rtl

Mirjana daje Cviti do znanja gdje joj je mjesto, a njoj postane jasno na što su Vukasi sve spremni.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Divlje PčeleVoyoRtlNova Epizoda
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