USUSRET FINALU SEZONE

Na ovih pet velikih pitanja gledatelji serije 'Divlje pčele' još uvijek čekaju odgovor

Na ovih pet velikih pitanja gledatelji serije 'Divlje pčele' još uvijek čekaju odgovor
Foto: RTL

Kako se približava posljednja epizoda prve sezone RTL-ove serije 'Divlje pčele', napetost među gledateljima sve je veća. Iako su neke tajne počele izlaziti na vidjelo, brojni misteriji i dalje čekaju rasplet

1.6.2026.
19:14
RTL-ova serija "Divlje pčele" osvojila je brojne obožavatelje, a napetost među gledateljima iz epizode u epizodu sve više raste. Kako se približava finale prve sezone, odgovora je sve manje, a pitanja sve više. Iako su neke tajne počele izlaziti na vidjelo, ključne istine još uvijek čekaju svoj trenutak otkrivanja.

1. Tko je zapravo čovjek koji se predstavlja kao Vice Radonić?

Jedna od najvećih zagonetki pred finale prve sezone i dalje je identitet Vice Radonića, odnosno muškarca koji se krije iza tog imena. Gledatelji su već saznali da je riječ o Zlatanu, koji se lažno predstavlja kao Vice Radonić iz Čilea, a u svojoj prijevari ima i pomagačicu.

Njegova partnerica u toj igri je Manuela, poznata i kao Jolanda, a njihovu je tajnu otkrio Marko Vukas.

Ipak, brojna pitanja ostaju bez odgovora. Kako je Zlatan došao na ideju preuzeti tuđi identitet? Tko mu je omogućio da provede svoj plan? I što zapravo želi postići?

2. Hoće li istina o smrti Josipa Vukasa napokon izaći na vidjelo?

Smrt Josipa Vukasa i dalje je jedna od ključnih priča koja povezuje gotovo sve glavne likove. Iako gledatelji znaju mnogo više od stanovnika Vrila, najvažnije pitanje još uvijek nema odgovor: hoće li cijela istina konačno postati poznata svima?

3. Kakve planove Teodora ima s dokazima protiv sestara Runje?

Teodora u rukama drži adut koji bi mogao promijeniti tijek cijele priče. Naime, posjeduje dokaze koji povezuju Katarinu, Zoru i Teodoru s događajima kobne noći u kojoj je stradao Petar. Upravo tim informacijama uspjela je izvršiti pritisak na Katarinu i dovesti je do razmišljanja o predaji policiji.

No, ostaje nejasno što Teodora doista namjerava učiniti: hoće li dokaze predati istražiteljima, iskoristiti ih za vlastite interese ili provesti plan koji još uvijek skriva od svih?

4. Koje tajne kriju Toma Domazet i Ranko Badurina?

Iako je Toma Domazet već dugo među najvažnijim likovima serije, brojni detalji iz njegova života i dalje su nepoznati, a posebno intrigira njegova ratna prošlost.

Istovremeno, sve više pozornosti privlači i Ranko Badurina. Njegova se priča posljednjih epizoda sve snažnije povezuje s glavnim misterijima, zbog čega se mnogi pitaju krije li i on važne tajne koje tek trebaju biti otkrivene.

5. Čeka li Ranka i Rajku napokon sretan završetak?

Usred brojnih sukoba, obiteljskih drama i mračnih tajni, Ranko i Rajka ostali su jedan od omiljenih parova među publikom.

Njihova se ljubavna priča gradila postupno i bez velikih intriga koje obilježavaju mnoge druge odnose u seriji. Upravo zato brojni gledatelji priželjkuju da, nakon svih iskušenja, njih dvoje konačno dobiju priliku za miran i sretan zajednički život.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
