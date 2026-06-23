Vruć dan, još vruća promenada: Pogledajte kako su Osječanke provele slobodan ponedjeljak

Neradni ponedjeljak povodom Dana antifašističke borbe brojni su Osječani iskoristili za odmor, rekreaciju i punjenje baterija uoči novog radnog tjedna. Visoke temperature, koje su tijekom dana prelazile 30 Celzijevih stupnjeva, mnoge su privukle prema Dravi i gradskim kupalištima.

Dok su jedni osvježenje potražili u rijeci i na bazenima, drugi su slobodan dan iskoristili za vožnju čamcima, bicikliranje ili opuštanje u hladu uz pogled na Dravu. Neizostavni dio ljetnog ugođaja bili su i sladoledi te hladna pića koja su pomagala u borbi s visokim temperaturama.

Kako su vrućine tijekom predvečerja popustile, povećao se i broj šetača na osječkoj promenadi gdje su brojni građani uživali u ugodnijim temperaturama.

Galeriju iz Osijeka donosi SiB.net.hr