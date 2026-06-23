Muškarac potpuno prekriven tetovažama pozirao u kockicama i šokirao mnoge: ‘Ja sam Balkanac’

Uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu 2026., pažnju javnosti privukla je neobična objava s Instagrama. Njemački influencer poznat kao inkcroalpha ili The Reborn pozirao je u kockastom dresu i time iznenadio brojne pratitelje.

Riječ je o muškarcu čije je tijelo gotovo potpuno prekriveno crnom tintom, uključujući lice i očne jabučice obojene u crveno. Zbog ekstremnog izgleda često izaziva snažne reakcije, a i sam ističe da se zalaže za rušenje predrasuda prema tetoviranim osobama.

Fotografije u hrvatskom dresu objavio je uz poruku: “Dajemo sve u Božje ruke jer on je naša snaga.” Upravo je spoj vjerske poruke, hrvatskih simbola i njegova upečatljivog izgleda pokrenuo burnu raspravu.

Jedni su mu pružili podršku i nazvali ga “najkul Balkancem”, dok su drugi ostali šokirani njegovom pojavom. U komentarima su se tako nizale i pozitivne poruke, ali i oštre kritike.

Iako je mnogima teško povezati njegov izgled s podrškom Vatrenima, objava je brzo privukla veliku pozornost. “The Reborn” još je jednom pokazao da svojim izgledom i stavovima nikoga ne ostavlja ravnodušnim.